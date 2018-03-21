Трамп сказал Путину об обеспокоенности новыми вооружениями РФ

Американский лидер Дональд Трамп признался своему российскому коллеге Владимиру Путину, что обеспокоен новыми вооружениями РФ. Речь идет о "неуязвимых" межконтинентальных крылатых ракетах и ядерных торпедах, которые могут обойти все средства защиты США. Об этих видах вооружений Путин говорил в Послании Федеральному собранию.

Ранее Трамп отметил, что Путин избрал более сдержанный тон, говоря о необходимости деэскалации гонки вооружений между РФ и США. Хозяин Белого дома сказал Путину, что "приветствует смену тона", передает ТАСС. Трамп добавил, что "США выиграют любую гонку вооружений".

Вопрос о российской ядерной угрозе после выступления Путина Трамп обсуждал с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Ранее Трамп по телефону поздравил Путина с победой на президентских выборах. Также лидеры обсудили много других важных вопросов: от Сирии и Украины до энергетики. Кроме того, главы государств обсудили возможную личную встречу.