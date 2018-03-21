В ООН сожалеют из-за недопуска россиян на выборы 18 марта на Украине

Заместитель верховного комиссара ООН по правам человека Кейт Гилмор выразила сожаление в связи с тем, что россияне, проживающие на Украине, не смогли проголосовать на президентских выборах. Таким образом, как передает ТАСС, она отреагировала на просьбу российской делегации дать оценку действиям властям Украины, не пустивших 18 марта граждан РФ в посольство и генеральные консульства России.

"Мы выражаем сожаление, что, как сообщается, граждане Российской Федерации, живущие на Украине, не могли воспользоваться своим правом проголосовать на выборах", - заявила Гилмор, выразив надежду, что подобного не произойдет на предстоящих выборах на Украине.

Напомним, 18 марта на Украине принять участие в выборах президента России смогли только сотрудники дипмиссий. Остальные граждане РФ не смогли попасть на избирательные участки в посольстве и генконсульствах, поскольку те были заблокированы националистами и силовиками.

"Киевские власти задолго до 18 марта начали запугивать российских граждан, запуская информацию о погромах и провокациях на избирательных участках в российских загранучреждениях. Когда стало очевидно, что граждан России запугать не получается, и россияне, несмотря ни на что, все равно придут и проголосуют, киевский режим пошел на беспрецедентные меры - объявил о физическом недопуске граждан России в день голосования на избирательные участки", - отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Хотели бы призвать наблюдательную миссию в следующем докладе дать оценку деятельности официального Киева в части недопуска российских граждан в посольства и на генеральные консульства РФ на территории Украины в день выборов президента РФ 18 марта", - заявил советник постпредства РФ при женевском отделении ООН Сергей Кондратьев.

В Совете Федерации отметили, что такое посягательство антидемократического киевского режима на избирательные права граждан России не должно остаться без внимания и соответствующей оценки международного сообщества.