В РФ заработала первая открытая сеть нового поколения

В среду в России запустили первую открытую опытную зону сети нового поколения мобильной связи 5G.

Ее построили в Сколково "Ростелеком" и Nokia. До этого сотовые компании совместно с вендорами (производителями) запускали небольшие площадки по передаче сигнала 5G. Но это можно назвать больше показательными выступлениями, так как дальнейшего развития сетей не было, отмечает глава аналитического агентства TelekomDaily Денис Кусков. До сих пор нет ни одного серийного телефона, способного работать в сетях 5G, значит, инвестиции требуются долговременные.

Перспективные для 5G области использования - промышленный Интернет, беспилотники, видеоаналитика

Частоты под сети 5G в диапазоне 3,5ГГц выделены решением Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) "дочке" "Ростелекома", а в диапазоне 1800 МГц предоставлены "МегаФону" в рамках его сотрудничества с госкомпанией.

Именно в этих диапазонах будет идти исследование возможности использования отдельных участков полос в Сколково. Опытная зона позволит показать перспективы новейших технологий связи на основе 5G для их дальнейшего использования в разных отраслях экономики. Компании и научные коллективы, которые разрабатывают оборудование для сетей 5G, могут стать резидентами инновационного центра "Сколково" и протестировать свои разработки.

Технические возможности новой сети были продемонстрированы на экране телевизора ультравысокой четкости (4К). Наибольшую эффективность в части скорости передачи данных и времени отклика показало решение с агрегацией полос частот в диапазонах 1800 МГц и 3,5 ГГц, реализованное на абонентском терминале Qualcomm Snapdragon 835. "5G потребует на порядок больше базовых станций, - прогнозирует глава "Ростелекома" Михаил Осеевский. - Появится необходимость их соединения с центрами коммутации и с ЦОДами для обработки трафика абонентов, а также волоконно-оптическими сетями с функциями программно-управляемых сетей". "Ростелеком" предлагает операторам связи воспользоваться услугами своей инфраструктуры.

Перспективные для 5G области использования - промышленный Интернет, беспилотный транспорт, видеоаналитика, перечисляет председатель правления фонда "Сколково" Игорь Дроздов. В инновационном центре уже готовятся "пилоты" по картографии для сельского хозяйства, по охране крупных строительных площадок с применением дронов, по созданию решений для медиаиндустрии, например для организации трансляций в формате 360 градусов.