В России резко упали цены на все iPhone

21.03.2018, 17:10 Текст: Антон Благовещенский

Цены на смартфоны iPhone в России стремительно снижаются с начала 2018 года. Об этом свидетельствуют данные статистики, которые приводит сервис бесплатных объявлений "Юла".

Рекордсменом по данному показателю стал iPhone X, подешевевший на 31 процент. В настоящее время его средняя стоимость на "Юле" составляет 61110 рублей. Антирекорд по падению цены установил iPhone 8 - он подешевел всего на 6 процентов с начала этого года и стоит 41848 рублей.

Самым популярным айфоном на сайте объявлений остается iPhone 5s - на него пришлась примерно треть всех продаж смартфонов от Apple. С начала года он подешевел на 19 процентов - до средней цены 6741 рубль. iPhone 6 упал в цене на 10 процентов и стоит теперь в среднем 11790 рублей. iPhone 5, 4s и 6s подешевели на 9, 9 и 8 процентов соответственно.

Если взять общую статистику, то с начала 2018 года средняя цена всех моделей iPhone снизилась примерно на 10 процентов.

Названа реальная стоимость Samsung Galaxy S9+

Падают цены и на другие смартфоны, в том числе новые модели. Например, недавно анонсированный Samsung Galaxy S9 подешевел еще до выхода в продажу.

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