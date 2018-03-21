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21.03.2018 16:46
Рубрика: Экология

С апреля вырастет утилизационный сбор на автомобили

Текст: Сергей Куликов

Правительство РФ утвердило новые ставки утилизационного сбора на автомобили. Соответствующее постановление опубликовано 21 марта на официальном сайте кабмина.

"Увеличение ставок утилизационного сбора по видам техники составит в среднем порядка 15 процентов", - отмечается в пояснительной записке к документу.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
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Как отмечается в постановлении, утильстбор на новые автомобили с объемом двигателя до одного литра вырастет на 16 процентов - до 33 тысяч рублей. При этом на новые машины с объемом двигателя от одного до двух литров сбор вырастет сразу на 90 процентов - до 84 тысяч рублей. Аналогичное повышение касается и автомобилей с объемом двигателя свыше двух и до трех литров. На них предлагается взимать сбор до 126 тысяч рублей.

"Целью принятого решения является создание условий для развития экологически безопасных технологий по переработке отходов", - отмечается в документе.

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#автомобили