С апреля вырастет утилизационный сбор на автомобили

"Увеличение ставок утилизационного сбора по видам техники составит в среднем порядка 15 процентов", - отмечается в пояснительной записке к документу.

Как отмечается в постановлении, утильстбор на новые автомобили с объемом двигателя до одного литра вырастет на 16 процентов - до 33 тысяч рублей. При этом на новые машины с объемом двигателя от одного до двух литров сбор вырастет сразу на 90 процентов - до 84 тысяч рублей. Аналогичное повышение касается и автомобилей с объемом двигателя свыше двух и до трех литров. На них предлагается взимать сбор до 126 тысяч рублей.

"Целью принятого решения является создание условий для развития экологически безопасных технологий по переработке отходов", - отмечается в документе.