В Восточной Гуте заработал третий гуманитарный коридор, сообщает телеканал "Россия-24" со ссылкой на заявление российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

"В освобожденные населенные пункты Сакба и Кафер-Батна возвращаются мирные жители, туда доставлена гуманитарная помощь", - отмечается в сообщении.

С конца февраля текущего года в Восточной Гуте была введена ежедневная гуманитарная пауза (с 9 утра до 14 по местному времени).

В первые дни паузы были сорваны боевиками, однако позднее ситуацию удалось стабилизировалась. 13 марта министерство бороны России сообщило о прекращении боевых действий в городе Дума. Это позволило обеспечить массовый выход мирных жителей на территории, подконтрольные Дамаску.

Всего с начала действия гуманитарных пауз было выведено более 80 тысяч человек.