Водителей будут наказывать за нарушения, снятые на гаджеты

Эксперты одобрили поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые позволят привлекать водителей к ответственности на основании фотовидеоматериалов, отправленных гражданами. Но с некоторыми замечаниями.

Соответствующий законопроект был разработан МВД и уже внесен в Госдуму. В Общественной палате состоялись его так называемые "нулевые чтения". Проект обсуждали эксперты, представители общественных объединений автомобилистов и транспортных союзов.

Сообщившим о нарушениях, предлагается присвоить статус свидетеля, чтобы они отвечали за показания

Эти поправки предоставляют право гражданам, зарегистрированным на портале Госуслуг, используя специальное программное обеспечение, снимать нарушения на свои гаджеты и незамедлительно отправлять эти материалы в ГИБДД для принятия решения в отношении нарушителя. Требования к программному обеспечению установит правительство.

В целом эксперты положительно оценили этот законопроект. Но предложили уточнить список нарушений, которые будут рассматриваться, по таким материалам.

Также экспертов беспокоит, что ни в чем не повинным гражданам будут приходить необоснованные штрафы. Их попытались заверить в том, что раз все дела будет рассматривать Госавтоинспекция, то необоснованных наказаний не будет.

Однако сейчас на практике видно, как некоторые граждане злоупотребляют своим правом. В некоторых регионах уже есть специальные мобильные приложения, по которым наказывают, например, за парковку в неположенном месте. Однако довольно часто люди получают штраф за то, что припарковали машину без нарушений. Почему такое происходит? Потому что за каждое нарушение доброхотам присваиваются баллы, которые потом можно обменять на проезд в общественном транспорте или рюкзачок.

Так вот чтобы такого не происходило, эксперты предложили присвоить активным гражданам статус свидетеля. Тогда за ложные показания им будет грозить штраф от одной до полутора тысяч рублей, а за фальсификацию доказательств уголовная статья со штрафом от 100 до 300 тысяч рублей, а то и арест на срок до 4 месяцев.