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Вышел трейлер австралийского хоррора про гигантскую свинью-людоеда

Новость 21.03.2018, 17:20 | Текст: Олег Усков
Фото: youtube.com/ Christopher Lee Sun
Фото: youtube.com/ Christopher Lee Sun

Животный ужас и на все лады визги встречают зрителя в трейлере художественного фильма "Кабан" (Boar) - "привету" легендарному зоохоррору Рассела Малкэя 1983 года "Кабан-секач" (Razorback).

"В суровой, но прекрасной австралийской глубинке обитает зверь ошеломляющих размером и с безжалостным нравом, охочий до крови и разрушений. И он не остановится ни перед чем, защищая свою территорию с беспрецедентной жестокостью. Долгое время животное считалось мифом и выдумкой местных пьянчужек, но по мере приближения к субурбии цивилизации выясняется, что зверь реален, и это гигантский плотоядный кабан", - стращает описание картины.

Режиссер и сценарист - Крис Сан ("Ферма Чарли" с Тарой Рид).

В ролях: Нэйтан Джонс ("Безумный Макс: Дорога ярости"), Билл Моусли (опусы Роба Зомби), Джон Джэррэт (главная австралийская хоррор-франшиза "Волчья яма", "Джанго освобожденный"), Стив Бисли ("Безумный Макс").

Премьера - 31 октября.

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