Вышел трейлер австралийского хоррора про гигантскую свинью-людоеда
Животный ужас и на все лады визги встречают зрителя в трейлере художественного фильма "Кабан" (Boar) - "привету" легендарному зоохоррору Рассела Малкэя 1983 года "Кабан-секач" (Razorback).
"В суровой, но прекрасной австралийской глубинке обитает зверь ошеломляющих размером и с безжалостным нравом, охочий до крови и разрушений. И он не остановится ни перед чем, защищая свою территорию с беспрецедентной жестокостью. Долгое время животное считалось мифом и выдумкой местных пьянчужек, но по мере приближения к субурбии цивилизации выясняется, что зверь реален, и это гигантский плотоядный кабан", - стращает описание картины.
New poster for Boar starring Bill Moseley. #TheHorrorReturnsPodcast #Horror #Boar pic.twitter.com/SA3K7F1mSS— The Horror Returns (@horror_returns) 21 марта 2018 г.
Режиссер и сценарист - Крис Сан ("Ферма Чарли" с Тарой Рид).
В ролях: Нэйтан Джонс ("Безумный Макс: Дорога ярости"), Билл Моусли (опусы Роба Зомби), Джон Джэррэт (главная австралийская хоррор-франшиза "Волчья яма", "Джанго освобожденный"), Стив Бисли ("Безумный Макс").
Премьера - 31 октября.