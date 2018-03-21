Захарова: Глава британского МИД пытается спасти честь Терезы Мэй

Одной из целей появления статьи министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля является спасение чести премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в Facebook.

Ранее глава британского внешнеполитического ведомства в своей статье связал отравление Скрипаля с президентскими выборами в России.

"Для чего нужна новая порция фейков и нападок в исполнении "новичка" британской дипломатии? Ответ очевиден - фактов нет, а штурмом очередного дна Борис Джонсон пытается спасти честь Терезы Мэй, которая объявила наказание стране в виде высылки российских дипломатов не то, что до окончания расследования, а, по сути, до его начала. Напомню, что вся информация по Солсбери имеет гриф "секретно", - написала Захарова.

Кроме того, представитель МИД предположила, что таким образом Джонсон решил придумать "мотив" России, а также "заглушить постоянной сиреной звучащий из Москвы призыв предоставить все имеющиеся данные по указанному случаю".

Отношения Москвы и Лондона обострились после отравления в Солсбери Скрипаля, работавшего на спецслужбы королевства, и его дочери Юлии. Британская сторона утверждает, что к преступлению причастно российское государство. В связи с этим Мэй объявила о ряде мер против России, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне.