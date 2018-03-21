Захарова озвучила число участников встречи по делу Скрипаля

Около 140 представителей иностранных дипмиссий аккредитовались на брифинг в МИД РФ по делу бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

При этом она отметила, что для участия во встрече в МИД РФ важен не ранг дипломатов, а содержание беседы.

"Многие послы придут лично. Но дело не в статусе, а в содержании разговора", - написала дипломат на своей странице в Facebook.

Ранее стало известно, что послы США, Великобритании, Франции и Китая не поедут в МИД обсуждать отравление Скрипаля. При этом Евросоюз отправит на указанную встречу заместителя главы представительства ЕС в России Свена-Олова Карлссона.

Ранее МИД РФ анонсировал встречу для аккредитованных в России послов, на которой будет обсуждаться отравление Скрипаля. "Планируется довести российскую точку зрения до официальных представителей зарубежных государств, ответить на возможные вопросы, а также озвучить вопросы, имеющиеся у российской стороны", - рассказала Захарова.