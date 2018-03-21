Послы США, Франции и Китая не приедут на встречу в МИД России

Послы ряда стран не будут присутствовать на встрече в МИД РФ, где будет обсуждаться дело Скрипаля. Как сообщает ТАСС, такое решение приняли главы дипмиссий Франции, Китая, США и некоторых других государств. В посольствах отметили, что рассматривается возможность участия в данной встрече на рабочем уровне.

Ранее стало известно, что аналогичное решение принял посол Великобритании в Москве Лори Бристоу.

В среду МИД РФ пригласил послов всех зарубежных государств для встречи с руководством и экспертами Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями для обсуждения ситуации с отравлением в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Евросоюз отправит на указанную встречу заместителя главы представительства ЕС в России Свена-Олова Карлссона.

Напомним, 4 марта бывший полковник ГРУ, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери (140 км от Лондона), сейчас они находятся в больнице в критическом состоянии.

Британские власти обвинили Россию в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Москва отрицает любые обвинения и безуспешно пытается добиться от Лондона предоставления каких-либо доказательств или доступа к самим Скрипалям.