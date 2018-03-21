Заседание Госдумы началось с поздравлений президенту

В начале сегодняшнего пленарного заседания нижней палаты депутаты Госдумы продолжительными аплодисментами поздравили Владимира Путина с победой на выборах президента РФ.

Начать таким образом заседание коллегам предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

- Это исторический результат, потому что впервые в политической истории России кандидат на выборах президента набирает поддержку большинства граждан нашей страны, - заявил глава нижней палаты парламента.

Напомним, что согласно последним данным ЦИК, действующий президент побеждает на выборах с 76,69% голосов.

Такая поддержка особенно важна, поскольку перед страной стоят серьезные вызовы, отметил Володин. Она позволит главе государства более эффективно работать и решать стоящие перед государством задачи.

- Для страны с президентской формой правления важно, чтобы во главе государства был человек, поддерживаемый большинством населения, - подчеркнул председатель Госдумы.