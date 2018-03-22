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22.03.2018 11:00
Рубрика: Экономика

Банк России начал передачу Промсвязьбанка в собственность казны

Текст: Игорь Зубков

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выкупит дополнительный выпуск акций санируемого Промсвязьбанка на 113,4 миллиарда рублей и станет владельцем 99,9 процента банка. Об этом сообщил Банк России.

Сумма будет внесена Банком России в качестве взноса в имущество агентства. Она равна сумме оплаченных через ОФЗ субордов "Открытия", Бинбанка и Промсвязьбанка по антикризисной программе докапитализации, которые были списаны наряду с другими субординированными обязательствами после того, как эти три крупных банка были взяты на санацию в Фонд консолидации банковского сектора.

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Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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В среду АСВ сообщило, что на заседании его совета директоров под председательством главы Банка России Эльвиры Набиуллиной одобрено участие агентства в санации Промсвязьбанка в качестве инвестора и использование для этого имущественного взноса Банка России. Позже АСВ передаст акции в казну - Росимуществу. Эта схема предусмотрена законом от 7 марта 2018 года № 53-ФЗ. Промсвязьбанк станет "опорным" для предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Проблемные активы банка будут проданы. Все это позволит завершить его финансовое оздоровление. В течение этого года банк вернет средства, предоставленные ему на поддержку ликвидности, сообщает Банк России.

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