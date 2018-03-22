На днях футболист "Ливерпуля" Мохамед Салах стал лицом одного из самых известных операторов сотовой связи. Компания решила провести необычную акцию: до конца сезона за каждый гол игрока египетские болельщики получат по 11 минут бесплатной телефонной связи.

Для активации услуги абонентам нужно подключить специальный тариф, который называется "Мир Мохамеда Салаха". С учетом того, что услугами этой компании пользуются 43 миллиона человек, каждый гол Салаха обходится его новому спонсору в 114 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Мохамед бьет все рекорды результативности. К середине марта он уже забил 36 мячей во всех турнирах за "Ливерпуль".

Напомним, что сборная Египта, за которую выступает Салах, встретится с Россией на групповом этапе чемпионата мира. Матч состоится 19 июня в Санкт-Петербурге.