Глава МИД Сербии: Белград - идеальная площадка для встречи Путина и Трампа

Сербские лидеры пытаются внести свою лепту в разрешение накопившихся противоречий между Западом и Востоком. Так, после состоявшегося телефонного разговора между президентами России и США, в ходе которого была озвучена необходимость их личной встречи, глава сербского МИД Ивица Дачич предложил в качестве площадки для переговоров Белград.

"Белград полностью готов выступить организатором такой встречи, имеющей мировое значение. Сербия, как нейтральное в военном плане государство, имеет внешнеполитический потенциал, позволяющий совместно чествовать президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки. Это стало бы лучшим подтверждением нашей государственной политики", - заявил Ивица Дачич в интервью агентству "Спутник".

Между тем Белград уже становился нейтральной площадкой для российско-американских переговоров: в 2017 году специальный посланник США по Украине Курт Волкер и представитель президента России Владислав Сурков обсуждали здесь усилия, предпринимаемые по прекращению войны на Донбассе.

Напомним, что 22 февраля глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, находившийся с официальным визитом в Белграде, вручил Орден Дружбы министру иностранных дел Сербии Ивице Дачичу за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами. Выражая благодарность коллеге, Дачич заявил: "Сербия никогда не будет вести антироссийскую политику, я люблю Россию, потому что я люблю Сербию".