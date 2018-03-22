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22.03.2018 11:45
Рубрика: В мире

Комитет Рады поддержал арест Савченко

Текст: Марина Алешина

Комитет по регламенту Верховной рады Украины поддержал запрос генпрокурора страны Юрия Луценко и принял решение о снятии с внефракционного депутата Надежды Савченко неприкосновенности. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, парламент согласился на ее привлечение к уголовной ответственности, задержание и дальнейший арест. Теперь решение будет рассматриваться на сессии Рады.

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Ранее "РГ" предполагала такое развитие событий. Напомним, Савченко обвиняется по одной из самых серьезных статей - в терроризме и покушении на государственный строй.

По версии генпрокуратуры, якобы бывшая летчица, воевавшая на Донбассе, собиралась устроить расстрел парламента.

Савченко активно выступала с самой жесткой критикой властей и даже обвиняла лично президента Украины Петра Порошенко в том, что он готовит покушение на нее. По ее словам, которые приводит "Интерфакс", нынешнему режиму в Киеве рано или поздно придется самоустраниться, а "бескровный военный переворот" она назвала наиболее гуманным в данной ситуации способом смены власти.

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