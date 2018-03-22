Комитет Рады поддержал арест Савченко

Комитет по регламенту Верховной рады Украины поддержал запрос генпрокурора страны Юрия Луценко и принял решение о снятии с внефракционного депутата Надежды Савченко неприкосновенности. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, парламент согласился на ее привлечение к уголовной ответственности, задержание и дальнейший арест. Теперь решение будет рассматриваться на сессии Рады.

Ранее "РГ" предполагала такое развитие событий. Напомним, Савченко обвиняется по одной из самых серьезных статей - в терроризме и покушении на государственный строй.

По версии генпрокуратуры, якобы бывшая летчица, воевавшая на Донбассе, собиралась устроить расстрел парламента.

Савченко активно выступала с самой жесткой критикой властей и даже обвиняла лично президента Украины Петра Порошенко в том, что он готовит покушение на нее. По ее словам, которые приводит "Интерфакс", нынешнему режиму в Киеве рано или поздно придется самоустраниться, а "бескровный военный переворот" она назвала наиболее гуманным в данной ситуации способом смены власти.