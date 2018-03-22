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22.03.2018 03:57
Рубрика: Экономика

Компенсационный пакет Маска от Tesla составит 55 миллиардов долларов

Акционеры Tesla одобрили десятилетний компенсационный пакет для генерального директора Илона Маска, который может принести ему 55 миллиардов долларов. Маск лишится гарантированной зарплаты и будет получать компенсацию в форме акций компании.

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Это произойдет путем осуществления 12 траншей, каждый из которых будет равен один процент текущего числа акций Tesla, передает ТАСС.

Первый транш гендиректор получит лишь после того, как капитализация Tesla превысит сто миллиардов долларов. Чтобы получить свою компенсацию в полном объеме, гендиректор должен гарантировать увеличение капитализации Tesla до 650 миллиардов долларов.

В настоящий момент сам Маск владеет 20 процентами акций Tesla, а капитализация компании составляет менее 60 миллиардов долларов.

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