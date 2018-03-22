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Рубрика: Налоги

Кто заплатит повышенный транспортный налог за этот год

Текст: Евгений Гайва
Транспортный налог с повышающим коэффициентом за 2018 год заплатят владельцы автомобилей средней стоимостью от трех миллионов рублей. Например, это такие марки, как BMW 340i xDrive Гран Туризмо, "Hyundai Genesis G90 Royal, Mercedes-Benz Mercedes-AMG GT C. Всего в перечень этого года включено более 1120 марок, в прошлом году - было 909 позиций, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС) со ссылкой на перечень легковых автомобилей, опубликованный на сайте Минпромторга.
Фото: Денис Кузнецов/ РГ
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"В соответствии с пунктом 2 статьи 362 Налогового кодекса РФ налог на автомобили, вошедшие в Перечень, рассчитывается с учетом повышающих коэффициентов от 1,1 до 3 в зависимости от года выпуска автомашины", - говорится в сообщении ФНС.

Расчет транспортного налога для физических лиц будет проводиться в 2019 году при рассылке налоговых уведомлений. Организации, на балансе которых находятся автомобили из перечня, должны рассчитать налог самостоятельно с применением повышающих коэффициентов и внести авансовые платежи по налогу в течение 2018 года, поясняют в фискальном ведомстве.

Повышающие коэффициенты при расчете налога в отношении дорогостоящих автомобилей введены с 2014 года и зависят от года выпуска транспортного средства и его средней стоимости.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Ставки транспортного налога устанавливаются субъектами Российской Федерации в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства. Налоговым кодексом установлены базовые ставки, которые регионы могут повышать или понижать, но не более, чем в десять раз. Например, для легковых автомобилей мощностью до 100 лошадиных сил установлена налоговая ставка в 2,5 рубля, а от 100 до 150 лошадиных сил - 3,5 рубля. Также налоговые ставки могут зависеть от количества лет, прошедших с года выпуска транспортных средств или их экологического класса.

#автомобили