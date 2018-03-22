На Востоке прошли четвертые матчи серий 1/4 финала плей-офф КХЛ.

В Магнитогорске, где "Металлург" второй раз принимал казанский "Ак Барс", зрители, по сути, увидели повторение сценария, по которому развивалась игра накануне.

Тогда хозяева весь матч провели в роли догоняющих, так и не сумев навязать сопернику свою волю, - 2:5. Накануне картина была примерно такой же. "Барсы" снова довольно рано открыли счет: на этот раз благодаря точному броску Алексея Потапова. "Магнитка" также еще в первом периоде отыгралась. Классный щелчок удался Яну Коваржу - 1:1.

Увы, на большее уральцев вновь не хватило. Иржи Секач и Станислав Галиев обеспечили гостям комфортное преимущество в две шайбы. "Металлург", в свою очередь, ответил лишь голом Коваржа, оформившего дубль, - 2:3. Впрочем, это достижение вряд ли сильно обрадовало чешского легионера "Магнитки".

Серия "Металлурга" и "Ак Барса" может закончиться уже в пятом матче. Фото: РИА Новости

Ведь теперь "Ак Барс" повел в серии 3:1, и победа уже в следующем матче, который пройдет в Казани, выведет подопечных Зинэтулы Билялетдинова в полуфинал Кубка Гагарина.

В другом противостоянии ситуация куда менее однозначная. Челябинский "Трактор", встречавшийся с уфимским "Салаватом Юлаевым", не стал повторять ошибки, допущенные днем ранее. Напомним, "трактористы" вели со счетом 2:0, но за четыре минуты пропустили три шайбы и упустили победу - 2:3.

В этот раз гостям было позволено отличиться лишь однажды: еще в первом периоде Тему Хартикайнен сравнял счет, который был открыт Ником Бэйленом. А вот дальше забивал только "Трактор". В протоколе голами отметились Рихард Гюнге, Александр Шаров и Артем Бородкин - 4:1. В серии, которая снова возвращается в Уфу, теперь полное равенство - 2:2. Кстати, вчера в Челябинске произошло историческое событие. 19-летний "тракторист" Виталий Кравцов, поучаствовав в двух голевых моментах, набрал 11 (6+5) очков, установив рекорд результативности в плей-офф КХЛ для игроков не старше 20 лет.

Между тем, на Западе уже сегодня могут определиться первые полуфиналисты Кубка Гагарина. Это произойдет в том случае, если столичный ЦСКА и питерский СКА обыграют на своем льду финский "Йокерит" и ярославский "Локомотив" соответственно.

Ранее оба армейских клуба упрочили свое превосходство, добившись выездных побед в четвертых матчах своих четвертьфинальных серий. Так, в Ярославле питерский СКА уверенно обыграл местный "Локомотив" - 4:1, доведя счет в общем противостоянии до 3:1 в свою пользу.

В другом полуфинальном противостоянии Западной конференции московский ЦСКА с трудом, но продирается сквозь отчаянное сопротивление финского "Йокерита". В четвертом матче столичные армейцы одолели "джокеров" с минимальным перевесом - 2:1. И так же упрочили свое лидерство в серии, как их питерские коллеги, - 3:1.

Где будем смотреть

22 марта, среда

19.30 ЦСКА - "Йокерит". Матч ТВ (прямой эфир).

19.30 СКА - "Локомотив". КХЛ HD (прямой эфир).