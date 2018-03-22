Надежда Савченко рассказала о встрече Юлии Тимошенко c главой ДНР

Нардеп Верховной Рады Надежда Савченко, которой, как писала "РГ", угрожают лишением неприкосновенности и даже арестом, поведала каналу NewsOne об имевшей место встрече лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко с возглавляющим Донецкую народную республику Александром Захарченко. Ранее Тимошенко публично осуждала Надежду Савченко за такие контакты.

Когда в декабре 2016-го Савченко отправилась на переговоры с главой ДНР, то узнала, что с ним беседовала и Юлия Тимошенко. Это было еще до начала военных действий на Донбассе, когда протесты на майдане уже сходили на нет. По словам Савченко, глава "Батькивщины" надеялась, что юго-восток Украины ее поддержит, однако этого не случилось. Теперь же Савченко обвиняет Тимошенко в лицемерном поведении.

Напомним, что генпрокурор страны Юрий Луценко уже сегодня может добиться снятия с летчицы Савченко депутатской неприкосновенности, после чего с большой долей вероятности ожидается ее арест. "Героиню АТО" обвиняют в "покушении на государственный строй" Украины.