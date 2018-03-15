В Верховную Раду поступило представление об аресте Надежды Савченко

В Верховную Раду внесено представление на арест депутата Надежды Савченко. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган. "Документы по Савченко поданы в Раду", - написала она в своем Twitter.

Напомним, сегодня генпрокурор Украины Юрий Луценко с трибуны парламента обвинил Савченко в подготовке масштабного теракта в здании Верховной Рады. В связи с этим Савченко сегодня 261 голосами "за" была исключена из парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

Сегодня же в ходе брифинга Надежда Савченко рассказала о содействии западных стран в организации "майдана" в Киеве, и непосредственном участии спикера Верховной Рады Андлрея Парубия в убийствах на "майдане" в феврале 2014 года.