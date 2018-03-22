Опубликовано видео ДТП с участием беспилотного автомобиля Uber

Tempe Police Vehicular Crimes Unit is actively investigating

the details of this incident that occurred on March 18th. We will provide updated information regarding the investigation once it is available. pic.twitter.com/2dVP72TziQ — Tempe Police (@TempePolice) 21 марта 2018 г.

Полицейские города Темпе (штат Аризона) опубликовали в Twitter видеозапись дорожно-транспортного происшествия с участием беспилотного автомобиля Uber, жертвой которого стала велосипедистка.

"Отдел транспортных преступлений полиции Темпе изучает детали инцидента, произошедшего 18 марта. Мы предоставим дополнительную информацию о расследовании, как только она будет доступна", - цитирует РИА Новости сообщение, которое сопровождает ролик.

При столкновении с автономным джипом Volvo погибла 49-летняя Элейн Херцберг. Ранее полицейские не нашли вины автоматики Uber в этом ДТП. Ни камеры, ни человек, сидевший в кабине беспилотника, не заметили велосипед до столкновения. Водитель понял, что произошла авария, только услышав его звук. Автомобиль также не попытался затормозить. Машина двигалась со скоростью 61 километр в час.