Опубликовано видео ДТП с участием беспилотного автомобиля Uber

Tempe Police Vehicular Crimes Unit is actively investigating— Tempe Police (@TempePolice) 21 марта 2018 г.
the details of this incident that occurred on March 18th. We will provide updated information regarding the investigation once it is available. pic.twitter.com/2dVP72TziQ
Полицейские города Темпе (штат Аризона) опубликовали в Twitter видеозапись дорожно-транспортного происшествия с участием беспилотного автомобиля Uber, жертвой которого стала велосипедистка.
"Отдел транспортных преступлений полиции Темпе изучает детали инцидента, произошедшего 18 марта. Мы предоставим дополнительную информацию о расследовании, как только она будет доступна", - цитирует РИА Новости сообщение, которое сопровождает ролик.
При столкновении с автономным джипом Volvo погибла 49-летняя Элейн Херцберг. Ранее полицейские не нашли вины автоматики Uber в этом ДТП. Ни камеры, ни человек, сидевший в кабине беспилотника, не заметили велосипед до столкновения. Водитель понял, что произошла авария, только услышав его звук. Автомобиль также не попытался затормозить. Машина двигалась со скоростью 61 километр в час.