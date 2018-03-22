Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Suzuki привезет в Россию новое поколение легендарного внедорожника 21.03.2018
На АвтоВАЗе прокомментировали "дефицит" Lada Vesta 21.03.2018
Названа вторая модель Geely, которую будут выпускать в Беларуси 21.03.2018
В Сети появились первые живые фото "внедорожного" седана Lada Vesta 21.03.2018
22.03.2018 05:48
Рубрика: США

Опубликовано видео ДТП с участием беспилотного автомобиля Uber

Полицейские города Темпе (штат Аризона) опубликовали в Twitter видеозапись дорожно-транспортного происшествия с участием беспилотного автомобиля Uber, жертвой которого стала велосипедистка.

Фото: REUTERS/Rick Scuteri
Toyota приостановила испытания беспилотных автомобилей в США

"Отдел транспортных преступлений полиции Темпе изучает детали инцидента, произошедшего 18 марта. Мы предоставим дополнительную информацию о расследовании, как только она будет доступна", - цитирует РИА Новости сообщение, которое сопровождает ролик.

При столкновении с автономным джипом Volvo погибла 49-летняя Элейн Херцберг. Ранее полицейские не нашли вины автоматики Uber в этом ДТП. Ни камеры, ни человек, сидевший в кабине беспилотника, не заметили велосипед до столкновения. Водитель понял, что произошла авария, только услышав его звук. Автомобиль также не попытался затормозить. Машина двигалась со скоростью 61 километр в час.