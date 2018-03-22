Правительство Перу вслед за президентом подало в отставку

Все министры перуанского правительства написали заявления об отставке. Таким образом они поддержали президента страны Педро Пабло Кучински, решившего покинуть пост, передает ТАСС.

"Наши заявления - это жест солидарности с президентом в сложный для нас всех момент. Он нас назначил, и будет правильно с нашей стороны уйти вместе с ним", - сообщил министр труда южноамериканской республики Хавьер Барреда.

По его словам, как только первый вице-президент Мартин Альберто Вискарра Корнехо вступит в должность главы государства, ему придется назначить своего премьера. "Мы должны передать наши портфели новым министрам", - добавил Барреда.

Ранее президент Перу под давлением оппозиции объявил о решении уйти в отставку. Это произошло за день до рассмотрения законодательным органом инициативы об импичменте Кучински в связи с резонансным делом о коррупционных схемах.