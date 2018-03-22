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22.03.2018 03:35
Рубрика: Власть

Пушков: Киев ломает экономику Украины через колено

Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что Киев наносит непоправимый урон украинский экономике, разрывая торгово-экономические связи с Москвой. Комментарий сенатора опубликован на его странице в Twitter.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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"Разрыв всех видов отношений с Россией и перестройка самой Украины на антироссийской основе - не временная, а стратегическая линия нынешней киевской власти. Подрывая торгово-экономические связи с Россией, она ломает экономику Украины через колено. Торжество политики над экономикой", - написал Пушков.

Правительство Украины в минувшую среду объявило о прекращении действия программы экономического сотрудничества с РФ на 2011-2020 годы. Документ предусматривал, в частности, углубление режима свободной торговли и взаимной защиты инвестиций, а также создание интегрированной системы платежно-расчетных операций.

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