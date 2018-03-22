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22.03.2018 12:50
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Собянин открыл станции метро "Селигерская", "Верхние Лихоборы" и "Окружная"

Текст: Любовь Проценко
Аплодисментами встречали сегодня жители севера Москвы приход к ним подземки. "Поздравляю вас с открытием новой станции, - обратился к москвичам мэр столицы Сергей Собянин. - Москва получила новый радиус от "Марьиной рощи" до станции "Селигерской". Это еще 8 километров линий метро, 6 станций".

Именинницы сегодня - новые станции - "Селигерская", "Верхние Лихоборы" и "Окружная". Они дали выход к метро, по словам мэра, еще 450 тысячам москвичей. Это жители районов Бескудниковский, Восточное Дегунино и Дмитровский. "Представляете, мы раньше по свободной дороге до "Петровско-Разумовской ехали 15 минут. Но когда наше Дмитровское шоссе бывает свободным? А сегодня я сюда от дома на Бескудниковском бульваре добежала до "Селигерской" за 10 минут".

"Селигерская" очень понравилась горожанам. Колонный зал, высокие потолки, стены, покрытые светлым мрамором, много воздуха, гранитный пол... И все уже готово для комфорта и безопасности пассажиров: в центре платформы - островок отдыха со скамейками, колонны экстренного вызова, одна из которых на нажатие кнопки корреспондентом "РГ" мгновенно откликнулась: "Слушаю вас..."

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Мэр пригласил жителей прокатиться на самом первом поезде по всем трем станциям. "Верхние Лихоборы" встретила бело-коричневым мрамором, "Окружная" - солнечно-желтым с белым, и каждая - тоже аплодисментами горожан, проживающих поблизости от них.

Напомню, первые станции этого радиуса салатовой "ветки" - "Фонвизинская", "Бутырская" и "Петровско-Разумовская" - были введены в 2016 году. "Самая тяжелая для нас линия, - признался корреспонденту "РГ" заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин. - Глубина проходки - 65 метров, тяжелые породы, которые в большинстве своем можно было взять только вручную, безумное давление подземных вод". И тем не менее, за четыре года радиус был готов.

Причем, он не закончен. "Пойдем дальше, на север", - сказал мэр. А руководитель проекта всех шести этих станций Александр Захариков рассказал "РГ", что его команда "Мосметростроя" готова тянуть линию до " Физтеха" - так пока называется конечная станция в поселке "Северный", решение о строительстве которой городскими властями уже принято. И не только ее - будут построены так же станции "Улица 800-летия Москвы" и "Лианозово": " Контракт будет разыгрываться 5 апреля. Постараемся выиграть его", - сказал он. А Хуснуллин добавил: "Подготовительные работы на станции "Улица 800-летия уже идут. Готовится котлован для проходческого комплекса, который будет копать тоннель, выносятся коммуникации".

Всего за 7 лет Москва построила 64 новых станции подземки. Таких масштабов работ она не знала за всю свою историю. А только в этом году, по словам Хуснуллина, к уже введенным в строй 8 станциям ( в начале 2018-го были введены 5 станций новой Большой кольцевой линии), добавятся еще 16 станций.

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