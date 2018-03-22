Какие новые возможности предоставят абитуриентам вузы Сибири

В школах начинается досрочная сдача единых госэкзаменов, и одиннадцатиклассники уже решают, куда подавать документы. Что нового могут предложить им вузы Сибири, выяснили корреспонденты "РГ".

Узнать о зачислении в вуз сегодня можно по интернету, но многие абитуриенты пользуются возможностью увидеть свою фамилию в заветном списке. Фото: Татьяна Кравченко/РГ

Это нам нано

В НГУ новацией можно считать "Бизнес-информатику", но поступить сюда сложно, конкурс - пятьдесят человек на место. А на механико-технологическом факультете в НГТУ появилась специальность "Мехатроника и роботехника", где будут готовить инженеров, которые способны проектировать и создавать роботов. Обучают в техуниверситете и будущих наноинженеров.

Новые направления подготовки студентов открываются и в Новосибирском аграрном университете. Например, в рамках одной из международных программ вуза, в сотрудничестве с высшей школой Германии, готовят магистров по специальности "Устойчивое развитие сельских территорий". Это направление даст региону кадровый резерв, способный решать проблемы комплексного роста экономики села.

В "профильном" для Алтайского края аграрном университете получили лицензию на подготовку гидромелиораторов. "Такую специальность мы открываем впервые. Набор абитуриентов по этому профилю начнем в 2019 году. Сегодня, когда в регионе возрождают мелиоративное сельское хозяйство, подготовка таких специалистов особенно актуальна", - отметил проректор по учебной работе Алтайского аграрного госуниверситета Сергей Завалишин.

Язык - не проблема

Надо сказать, что международное сотрудничество выходит в деятельности вузов чуть ли не на первый план.

- Число иностранных студентов НГУ за последние пять лет увеличилось в три раза - до двадцати процентов. Крупнейшим проектом является Китайско-Российский институт, на базе которого обучается около тысячи студентов. Большой популярностью пользуются англоязычные образовательные программы, в первую очередь в области медицины, - говорит проректор по программам развития НГУ Алексей Окунев.

В Алтайском аграрном госуниверситете действует международная образовательная программа для агрономов-магистрантов, которых здесь готовят совместно с Павлодарским госуниверситетом (Республика Казахстан). Студенты учатся и в Алтайском крае, и в Казахстане, получая диплом двух вузов. "Это повышает статус наших выпускников, а казахстанским дает хорошую практику по адаптивным системам земледелия в степной зоне, которые разработаны в АлтГАУ", - пояснил Сергей Завалишин.

В Сибирском госуниверситете телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) стартует международный проект развития предпринимательских компетенций у студентов технических специальностей. Сейчас разрабатываются специальные курсы, проводится первый набор - часть учащихся пройдет стажировку в Австрии. Такое образование на стыке IT-технологий и бизнес-специализации открывает широкие перспективы, уверены в вузе. Вообще же параллельное обучение смежным профессиям становится еще одним трендом высшего образования.

Поймать двух зайцев

- В качестве своеобразного ноу-хау НГАУ можно назвать подготовку студентов сразу по двум специальностям, - отмечает проректор по учебной работе аграрного вуза Владислав Бабин. - Например, человек учится на агротехнологическом факультете, а после первого или второго курса может поступить на заочную форму обучения другого направления - экономики, управления, юриспруденции. Таким образом, студент за пять лет обучения получает два диплома и становится специалистом более высокого порядка.

В Омском аграрном университете имени П. А. Столыпина абитуриентам также предлагают получить сразу два диплома о высшем образовании. Такой подход продиктован временем: в сельском хозяйстве становятся все более востребованными специалисты-универсалы, и вуз реагирует на этот запрос.

- Речь идет об одновременном параллельном обучении по очной и заочной форме. В этом случае, например, будущие агрономы и зоотехники могут получить еще и специальность в сфере управления и менеджмента. Это, во-первых, расширит их возможности в трудоустройстве после окончания вуза, во-вторых, поможет карьерному росту, а в-третьих, выпускники смогут состояться и как предприниматели, открыв собственное дело. Знаний для этого у них будет вполне достаточно, - пояснила "РГ" заместитель секретаря приемной комиссии ОмГАУ Светлана Биленкевич. - Окончив вуз, они получат сразу два диплома государственного образца.

По словам специалистов, для того чтобы погоня за двумя "зайцами" была максимально эффективной, для каждого "параллельщика" разработают индивидуальную программу обучения.

Учеба на диване

Еще одной тенденцией стало развитие дистанционного обучения. Так, НГУ предлагает слушателям полтора десятка курсов в Интернете.

- Тематическое ядро онлайн-курсов НГУ - естественные науки, в которых университет традиционно силен. Это дает возможность представить слушателям не только лучшие образовательные практики, но и актуальные результаты научных исследований из первых рук, - подчеркивает начальник отдела дистанционного обучения университета Ольга Ечевская.

А межрегиональный учебный центр переподготовки специалистов СибГУТИ в рамках дистанционного образования развивает проведение занятий в форме вебинаров. Около девяноста процентов студентов, которые проходят здесь обучение, уже трудоустроены, но информационные технологии позволяют получить дополнительное образование, не выходя из дома.

Кстати

В Омской медицинской академии вводят стимулы для абитуриентов, выбирающих целевую форму обучения. Помимо стандартной стипендии, они будут получать доплату в размере трех тысяч рублей. По словам министра здравоохранения Омской области Андрея Стороженко, повышенную стипендию смогут получать 105 студентов в течение шести лет. Причем эта мера коснется не только ребят из нового набора, но и студентов, зачисленных в вуз в 2017 году. Стипендию им выдадут уже в этом месяце.

- Сумма будет достаточно большой, поскольку ее начислят начиная с сентября, за все прошедшие месяцы, - уточнил Стороженко.

По словам специалистов, если обычную стипендию получают только хорошо успевающие студенты, то дополнительную будут платить независимо от оценок в зачетке. Но при этом целевиков после окончания медакадемии обяжут в течение трех лет отработать в клинике, с которой они заключили договор.

- Если дипломник категорически не захочет ехать в село или работать в городской поликлинике, то ему придется вернуть деньги, потраченные на дополнительную стипендию. В общей сложности это составит 216 тысяч рублей, - пояснила "РГ" пресс-секретарь регионального минздрава Светлана Оспенникова. - А, помимо этого, еще и заплатить вдвое больший по размеру штраф.

Тем временем

Вузы активно укрепляют материальную базу, обеспечивая процесс обучения самым современным оборудованием. Если говорить об Новосибирском аграрном университете, то здесь по рекомендации регионального минсельхоза было отобрано 25 опорных хозяйств разной специализации. Проходя в них практику, студенты видят, что сельское хозяйство может быть прибыльной и современной сферой экономики, а в дальнейшем смогут транслировать такой подход на другие предприятия.

В НГТУ в конце прошлого года открыли первую за Уралом "лабораторию бережливого производства". Суперсовременное оборудование помогает студентам на практике освоить экономически целесообразный подходу к организации рабочего процесса и бизнеса.

А в Сибирском университете потребкооперации открыли Центр сервисных компетенций. Все пространство разбито на три зоны - ресепшн, кулинарный класс, центр сервиса с барной стойкой (площадка создавалась при участии ведущих рестораторов города). Оборудование соответствует мировым стандартам. Не исключено, что благодаря этому проекту пресловутый "советский сервис" окончательно уйдет в прошлое.

Томские вузы предлагает абитуриентам профессии, связанные с нанотехнологиями. В ТУСУРе, ТГУ и ТПУ ведут набор на такие современные специальности как "наноинженер" и "нанотехнолог". А в политехе можно получить диплом специалиста по безопасности в наноиндустрии.

Томские вузы также уже готовят студентов к тем профессиям, которые сегодня еще не появились на рынке труда, но по прогнозам специалистов будут востребованы в обозримом будущем. Университеты все чаще предлагают абитуриентам новые, неожиданные специальности.

Так, в ТПУ можно освоить профессию агроинформатика или агрокибернетика. Это специалист, который занимается внедрением новых технологий, информатизацией и автоматизацией сельскохозяйственных предприятий. Его задача - разработать и внедрить технологические решения для оптимизации сельскохозяйственного производства - датчики, дроиды, агророботы и другие "умные системы". Хедхантеры уверяют, что в России эта профессия появится до 2020 года.

- Мы предлагаем своим абитуриентам получить знания по следующим направлениям востребованным в будущем, - тканевый инженер, разработчик киберимплантантов, архитектор медоборудования, оператор медицинских роботов, Science-художник, проектировщик "умных домов", проектировщик 3D-печати в строительстве и многим другим, - рассказала "РГ" заместитель директора Центра управления контингентом студентов Томского политехнического университета Елена Лисичко.

Особенно популярны у поступающих "космические" специальности - инженер систем жизнеобеспечения, разведка месторождения и оператор беспилотных летательных аппаратов.

Среди профессий будущего, которые предлагают томские университеты, есть архитектор виртуальности, нейропсихолог, актуарий, андеррайтер, разработчик компьютерных игр, GR-менеджер, Digital-стратег, ERP-консультант и даже IT-евангелист.