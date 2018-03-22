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22.03.2018 06:57
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Кран на замке

Омские водопроводные колонки оборудуют специальными магнитами
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири №7522 (59)
В Омске растет несанкционированное потребление воды из уличных колонок. Специалисты предлагают регламентировать пользование ими, снабдив специальными запорными устройствами. Пустить воду сможет только тот, кто имеет ключ.
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Первый такой образец уже действует в Загородном поселке. Жители частного сектора, которые пользовались уличным источником водоснабжения, оборвали телефоны городских коммунальных служб.

- В последнее время, чтобы набрать воды, нам приходилось стоять в очереди, - жалуется местная домохозяйка Ирина Павлова. - А с наступлением весны это перерастало в самую настоящую проблему. Ждешь - не дождешься, пока многочисленные дачники и автомобилисты не заполнят свои канистры. При этом территория возле колонки превращалась в настоящую свалку. Теперь, когда ее оборудовали замком, вопрос полностью снят.

- Колонку снабдили специальным электронным магнитом, который отпускает воду только потребителям, заключившим с нами договор и получившим ключ, - пояснил корреспонденту "РГ" генеральный директор Омского водоканала Сергей Шелест. - Эксперимент прошел успешно. Поэтому в ближайшее время мы оборудуем подобными устройствами еще десяток колонок.

Речь в первую очередь идет об источниках водоснабжения, расположенных вблизи автодорог и дачных кооперативов, где несанкционированное пользование водой, особенно летом, имеет наибольший размах. Вечерами огородники нередко подключают к колонкам шланги и поливают питьевой водой свои грядки. Водители аналогичным способом моют машины. Новое запорное оборудование сведет такие случаи на нет, полагают специалисты.

Фото: Юлия Санатина/РГ
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Впрочем, у этой медали есть и обратная сторона. У омичей с канистрами все-таки должна быть возможность набрать воду, оплатив данную услугу, например, через мобильный телефон. С предложением разработать соответствующую технологию специалисты обратились к региональным сотовым операторам, и один из них взялся это сделать. Так что, возможно, проблему удастся решить уже в обозримой перспективе.

В Омской области действует 900 водонапорных колонок, поэтому проект может быть рентабельным.

Тем временем

Специалисты начали устанавливать антимагнитные пломбы на приборы учета в квартирах омичей. При воздействии магнитного поля на такую пломбу она меняет цвет, а это сигнал для поставщика ресурса, который может применить к недобросовестному потребителю штрафные санкции. В водоканале уверены, что благодаря новации жильцов, пытающихся переложить оплату за свое потребление воды на соседей, станет гораздо меньше.

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