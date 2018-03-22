В Омске вернулись к проекту городской электрички

Омские власти решили вернуться к идее использования в пассажирских перевозках городской электрички, полагая, что она сможет решить острую проблему транспортной доступности окраин мегаполиса. Однако уже очевидно, что без инвесторов здесь не обойтись.

Напомним, что, согласно предложенному несколько лет назад проекту, железнодорожный транспорт должен соединить южные и северные районы города. Разработчики утверждали, что электричка разгрузит магистрали, позволит добраться из одного конца Омска в другой вдвое быстрее, чем на автобусе.

Специальная комиссия во главе с руководством региона и города даже проверила, так ли это на самом деле, проехав по рельсовому маршруту в железнодорожном локомотиве.

- Я участвовал в той поездке. Мне кажется, это очень удобный вид транспорта. Стоимость одной поездки на электричке тогда оценивали в шестьдесят рублей, и, чтобы компенсировать тарифную разницу, необходимо было найти средства в бюджете. Но денег не нашли, - пояснил председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Омского горсовета Виталий Путинцев. - А поскольку транспортная проблема в мегаполисе обостряется, мы вновь возвращаемся к этому предложению.

По словам специалистов, идея городской электрички хороша тем, что не потребует огромных вложений на прокладку новой ветки. Ее путь пройдет по окружному участку железнодорожной линии протяженностью 27 километров. Ветка затронет не только промышленные зоны, но и жилые массивы - 346 многоэтажных домов. Движение электрички должно осуществляться в часы пик. Для начала планировали организовать три-четыре остановочных пункта, а потом добавить еще восемь.

Эксперты напоминают, что в свое время компания "Омск-Пригород" выражала готовность построить необходимые платформы, вложив в каждую миллион рублей. Участие в проекте могли бы принять и предприниматели, готовые установить в этих бойких местах торговые павильоны. Инвесторами могут стать и крупные предприятия, заинтересованные в доставке своих рабочих к проходной.

Искать альтернативные варианты заставляет ситуация с муниципальным транспортом. В августе в Омске начнет действовать новая схема, предполагающая сокращение пассажирского автопарка на 437 автобусов, главным образом, частных. Справится ли муниципалитет с пассажиропотоком без них - большой вопрос. Власти утверждают, что пассажиры пострадать не должны, однако факты не дают оснований для подобной уверенности. По данным мэрии, сейчас предприятия городского пассажирского транспорта эксплуатируют 587 автобусов, 140 троллейбусов и 92 трамвая. Однако, поскольку степень их износа находится в пределах 90-95 процентов, испытания повышенными нагрузками они могут и не выдержать.

Так что городская электричка может оказаться как нельзя кстати. Проект предполагает не только строительство железобетонных платформ, но и пешеходных дорожек, а также остановок автотранспорта. Сумеют ли власти найти финансовых единомышленников, покажет время. "РГ" будет следить за развитием событий.

Тем временем в Москве на базе железной дороги создают наземное метро. Предполагается, что поезда будут прибывать через каждые шесть минут и двигаться быстрее электричек. Оплата проезда должна соответствовать действующим городским тарифам. Реализация проекта начнется в следующем году.

Между тем

В связи с ростом цен на автомобили, их обслуживание и ГСМ, многие россияне готовы отказаться от личного транспорта и пересесть на общественный. Такие данные приводит "Автостат". Согласно опросу, 44 процента респондентов заявили, что в целях экономии могут продать автомобиль. 22 процента последуют их примеру, если цены на содержание машины продолжат расти. Еще 20 процентов бросят крутить "баранку" при условии, что смогут легко и удобно добираться до нужного места другим способом. На вопрос, что может стать удачной альтернативой личному автомобилю, 61 процент опрошенных ответил "общественный транспорт", 20 процентов назвали такси, еще 8 процентов - каршеринг.