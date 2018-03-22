Названа стоимость проезда по М11 из Москвы в Петербург

После завершения строительства трассы М11 из Москвы до Санкт-Петербурга стоимость проезда по ней для легковых авто составит около 2 тысяч рублей. Об этом сообщил глава "Автодора" Сергей Кельбах.

Платный дублер Ленинградского шоссе (трасса М10) сейчас находится в стадии строительства. Пока что открыты участки с 15 по 58 километр (Москва - Солнечногорск) и с 258 по 334 километр (обход Вышнего Волочка). Стоимость проезда от МКАД до Шереметьево составляет 300 рублей, от МКАД до Зеленограда - 400-450 рублей в зависимости от времени суток и дней недели, от МКАД до Солнечногорска - 500-550 рублей. При приобретении транспондера ночью проезд бесплатный. При этом до Зеленограда путь по скоростной трассе занимает максимум 10 минут, до Солнечногорска (70 км от МКАД) не более получаса.

До северной столицы добраться по М11 можно будет примерно за 5,5 часов. Общая протяженность новой платной дороги составит 669 километров, разрешенная скорость на ней будет 130 -150 км/ч. Полностью ввести ее в эксплуатацию планируется в этом году.

Кульбах напомнил, что движение на всех участках трассы будет открыто в декабре 2018 года за исключением северного обхода Твери. Движение в обход Твери будет осуществляться по реконструируемому бесплатному участку трассы М10.