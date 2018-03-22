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Рубрика: Дороги

Названа стоимость проезда по М11 из Москвы в Петербург

Текст: Ольга Игнатова
После завершения строительства трассы М11 из Москвы до Санкт-Петербурга стоимость проезда по ней для легковых авто составит около 2 тысяч рублей. Об этом сообщил глава "Автодора" Сергей Кельбах.

Платный дублер Ленинградского шоссе (трасса М10) сейчас находится в стадии строительства. Пока что открыты участки с 15 по 58 километр (Москва - Солнечногорск) и с 258 по 334 километр (обход Вышнего Волочка). Стоимость проезда от МКАД до Шереметьево составляет 300 рублей, от МКАД до Зеленограда - 400-450 рублей в зависимости от времени суток и дней недели, от МКАД до Солнечногорска - 500-550 рублей. При приобретении транспондера ночью проезд бесплатный. При этом до Зеленограда путь по скоростной трассе занимает максимум 10 минут, до Солнечногорска (70 км от МКАД) не более получаса.

Фото: Петр Чернов/РИА Новости
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До северной столицы добраться по М11 можно будет примерно за 5,5 часов. Общая протяженность новой платной дороги составит 669 километров, разрешенная скорость на ней будет 130 -150 км/ч. Полностью ввести ее в эксплуатацию планируется в этом году.

Кульбах напомнил, что движение на всех участках трассы будет открыто в декабре 2018 года за исключением северного обхода Твери. Движение в обход Твери будет осуществляться по реконструируемому бесплатному участку трассы М10.

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