Худрук Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко отмечает юбилей

80 лет исполняется сегодня знаменитому руководителю и главному дирижеру Кубанского казачьего хора, народному артисту России, лауреату Государственной премии РФ Виктору Захарченко.

Кубань готовится широко отметить юбилей знаменитого земляка. В его честь организуют фестивали, конкурсы, выступления, а администрация Краснодарского края просубсидирует выход полного собрания сочинений юбиляра: 18 томов, выпущенных двухтысячным тиражом, передадут в библиотечную сеть, музыкальные школы и учреждения культуры. В собрание войдут статьи, беседы, автобиографические очерки, рецензии и интервью. Здесь же можно будет познакомиться с летописью легендарного хора с 1974 по 2018 год.

Даже не верится, что Виктору Гавриловичу исполняется 80 лет: у него столько энергии, что маэстро буквально заряжает ею все пространство вокруг. В этом могут убедиться все, кто хоть однажды побывал на концертах Кубанского казачьего хора. Казачий маэстро, как называют Захарченко на малой родине, ведет их сам, порой по три часа, держа в напряжении огромные зрительные залы. Откуда этот удивительный талант? Он называет его божьим даром и свято верит, что главные события в его жизни предначертаны свыше. Наверное, это действительно так, хотя никогда и ничего просто так ему с неба не падало.

Родился и вырос Захарченко в станице Дядьковской, что в Кореновском районе Кубани, в бедной казачьей семье. Отец не вернулся с фронта, и мать сама поднимала четверых ребят, один из которых не выжил от голода. И сейчас, с высоты 80 прожитых лет, юбиляр считает "промыслительным" все, что произошло с ним в дальнейшем.

- Можно привести много фактов из моей жизни, свидетельствующих о том, что судьбой мне предуготовлена определенная миссия, - говорит Виктор Захарченко. - Я не раз был при смерти, мог умереть от голода в 1948-м, но умер не я, а мой младший брат Боря. Со старшим братом Николаем, продав выращенного нами бычка, купили в Кореновке, районном центре, гармошку, и поскольку уже смеркалось, а домой в Дядьковскую надо было идти пешком 25 километров, заночевали в стогу на окраине. Каково же было мое удивление, когда через 57 лет моим именем назвали в городе Кореновске улицу, и я узнал, что она пролегла как раз по тому самому месту, где тот стог стоял!

Фотографию мальчика Вити с той самой купленной за бычка гармошкой можно увидеть на выставке "Виктор Захарченко. Казачий маэстро. К 80-летию со дня рождения". Накануне юбилея она открылась в историко-археологическом музее кубанской столицы. Экспозиция представляет Захарченко как артиста, композитора, общественного деятеля. В разделе, посвященном его детству и юности, воссоздана атмосфера родного дома музыканта - русская печь, убранный вышитыми рушниками "красный угол", пожелтевшие фотографии из семейного архива, в том числе и эта, с гармошкой. Первую экскурсию для многочисленных гостей провела старший научный сотрудник музея Наталья Корсакова.

- В нашей экспозиции 170 экспонатов, - поясняет она. - В их числе макет дома в станице Дядьковской. Мы постарались передать атмосферу, в которой рос Захарченко, и, кажется, это удалось. Помогли материалы, собранные во время экспедиции в станицу: встречались со старожилами, разыскали одноклассников Виктора Гавриловича, записали их воспоминания. Они рассказали, какой замечательной певуньей была его мама, Наталья Алексеевна, как он сам, когда гармошку купили, играл на свадьбах и сочинял фокстроты. В станице провел 18 лет, как в фольклорном заповеднике, впитывая песни, что сочинял народ. На выставке также представлены документы и экспонаты из фондов нашего музея, костюмы артистов хора, мундир Захарченко-полковника Кубанского казачьего войска, его многочисленные награды, как государственные, так и общественные. Интерес к открывшейся экспозиции очень большой. Люди приходят семьями, школьники - классами. Ведь Виктор Гаврилович Захарченко олицетворяет целую эпоху, причем не только в истории Кубани, но и России. Он - настоящий герой нашего времени.

Сам Захарченко не отделяет себя от хора, называя его уникальным явлением. "Кубанский казачий хор - это духовная святыня, это культурная святыня", - говорит маэстро. На будущий год 45 лет исполнится, как он стал его худруком. А свой первый хор создал в 1961 году в городе Куйбышеве Новосибирской области. Именно там, в сибирской глубинке, за десять лет работы главным хормейстером Государственного Сибирского русского народного хора записал сотни народных обрядов и песен, продолжив затем фольклорные экспедиции по кубанским хуторам и станицам. Уехав в Сибирь после окончания училища в Краснодаре, заочно учился в консерватории, руководил хором и первые годы буквально бредил родной Кубанью. И узнав, что там решили воссоздать казачий певческий коллектив, подал документы на конкурс.

- Но я опоздал, и, думаю, это тоже было промыслительно, потому что кто-то на небесах решил: рано, пусть еще набирается ума-разума в Сибирском хоре. Без этого ценного опыта не удалось бы мне так много сделать в Кубанском казачьем хоре. Я стал его худруком в особый день - на Покрова Божией Матери, 14 октября 1974 года. А много позже узнал, что в этот день, только в 1811 году, был образован Войсковой певческий хор. 110 лет он верой и правдой служил России, пока не грянула революция. В советские годы его несколько раз восстанавливали: сначала как казачий ансамбль песни и пляски, потом как Кубанский казачий хор. Но даже я, когда его возглавил, думал, что хор был образован в советские времена. И лишь начав работать в архивах, выяснил его историю. То есть 110 лет биографии коллектива просто взяли и вычеркнули! Я решил исправить вопиющую несправедливость, и это удалось. Сегодня снова со сцены звучат песни из репертуара Войскового певческого хора, а Кубанский казачий хор по праву считается старейшим в стране коллективом.

Несмотря на годы и перенесенные испытания, казачий маэстро крепок духом и телом.

- Когда меня спрашивают, где твоя волшебная таблетка, отвечаю: вера. Пятого сентября 1996 года меня сбила машина: покорежило так, что ноги поменялись местами. Очнулся в реанимации. Стал инвалидом II группы. Девять лет после этого ходил на костылях и с тростью. А сегодня обхожусь без нее, хожу и бегаю, по гастролям езжу. И знаю точно, что Бог послал мне эту травму для вразумления. Потому что начал выздоравливать только после того, как укрепился духовно. Я думал: какой же мы народный хор, если не знаем своих молитв? Теперь каждую репетицию хора начинаем с молитвы, просим дать исполнить миссию свою во имя России, во имя Кубани и нашего народа. Разве народ-богоносец, который имеет сонм мучеников, не достоин, чтобы ради него послужить?

Захарченко убежден, что в передаваемом из поколения в поколение фольклоре хранится генетический код народа, и всю свою жизнь посвятил расшифровке этого кода: собрал и обработал тысячи казачьих песен, которые снова зазвучали со сцены, поднимая дух, укрепляя веру, давая силы. Он не певец, но его руки поют десятками голосов, возглавляемый им хор покорил весь мир, а его собственное сердце никогда не покидало Кубань. И своих земляков он любит также искреннее и самозабвенно, как и они его: "Когда зрители на концертах плачут, а потом рассказывают, что от наших песен мурашки по телу бегут, то понимаю: мы на одной волне…"

Досье "РГ"

Виктор Гаврилович Захарченко родился 22 марта 1938 в кубанской станице Дядьковской. Закончил Краснодарское музыкально-педагогическое училище, затем Новосибирскую государственную консерваторию имени Глинки. 10 лет работал главным хормейстером в Государственном академическом Сибирском русском народном хоре.

С 1974 года - художественный руководитель и главный дирижер Государственного академического орденов Дружбы народов и Дмитрия Донского первой степени Кубанского казачьего хора, народный артист России, Украины, Адыгеи, Абхазии, Карачаево-Черкесии, заслуженный деятель искусств Чеченской Республики, дважды лауреат Государственной премии РФ. Он также член Патриаршего совета и Общественного совета Союзного государства, сопредседатель Союза национальных профессиональных народных коллективов России, полковник Кубанского казачьего войска, доктор искусствоведения, профессор, композитор. Автор более шестисот музыкальных произведений и более тысячи обработок народных песен. Опубликовал ряд работ по истории народной песни.

Доверенное лицо Президента РФ Владимира Путина, член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству.

Награжден государственными наградами: орденом "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, орденом Дружбы, орденом Трудового Красного Знамени, орденом "Знак Почета".

Виктор Захарченко - Герой труда Кубани. Также имеет другие российские и иностранные награды

Юбилейный тур

Концерты Кубанского казачьего хора, ставшего знаменитым под руководством Виктора Захарченко, с триумфом проходят по всему миру, но особенно любят его на Кубани. Серия юбилейных концертов пройдет в Краснодаре с 22 по 27 марта, 30 марта Кубанский хор выступит в Кремле, после чего начнется гастрольный тур по городам России и Белоруссии, вернувшись из которого артисты снова выступят перед земляками. Как они заверили, концерты пройдут в каждом из 44 районов края.