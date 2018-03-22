В Москве пройдут дни кино Фарерских островов

Скандинавское кино, переживающее последние двадцать пять лет новое рождение, привлекает к себе внимание кинокритиков и зрителей по всему миру. Однако национальным кинематографом стран Северной Европы оно теперь не ограничивается - помимо хорошо известных школ датского, шведского, норвежского и удивительно глубокого исландского кино в последние годы начала складываться и самостоятельная кинематографическая традиция Фарерских островов, которые, наряду с Гренландией, являются территориальными единицами, пользующимися широкой автономией в составе Королевства Дания. 2018-ый год особенно важен для островитян еще и потому, что в ближайшем будущем у них откроется свой собственный киноинститут, цель которого - развитие и популяризация местного кино.

Два короткометражных фильма - "Долина" (Dalur) Хайрика О Хэйюна и "Бочка" (Tunnan) доступны для просмотра на сайте организаторов дней кино Фарерских островов, CoolConnections. Для интересующихся скандинавскими культурными и лингвистическими реалиями небезынтересным может оказаться то обстоятельство, что вышеозначенные фильмы транслируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

Шероховатое звучание фарерского, на котором говорят около пятидесяти тысяч человек, наряду с исландским, в силу удаленности поселений и ограниченности контактов, демонстрирует одновременно как архаичные черты древнескандинавского (столь поражающие тех, кто интересуется исландским), так и многовековое культурное и лексическое влияние со стороны датской метрополии. А проблемы, поднимаемые в этих произведениях, раскрыты удивительно смело и вполне понятно для самой широкой аудитории.

Полнометражным фильмом, привезенным для показа в кинотеатрах, стала свежая работа фарерского режиссера Сакариса Стоуры "Мечты у моря" (Dreymar við havið). Сюжет фильма несколько напоминает элегичных "Воробьев" (Sparrows) исландца Рюнара Рюнарссона, впервые показанных три года назад. Только на этот раз речь идет не о взрослении двух юношей, но о взаимоотношениях двух девушек, Эстер и Рагны.

Рагна переезжает на остров, где проживает Эстер, вместе со своим не вполне счастливым семейством - матерью-одиночкой и младшим братом. Эстер не ведомы те терзания, которые бередят душу ее новой подруги, но смутная, неясная тревожность подросткового возраста заставляет ее заново искать ответы на те вопросы, которые, как казалось, уже давно получили в ее голове достаточно убедительные объяснение.

После показа фильма у зрителей будет возможность побеседовать с самим режиссером, а в четверг вечером, 22 марта, Сакарис Стоура выступит в Московской школе кино со своим видением того, как можно создать фильм в стране, где нет киноиндустрии как таковой, и как специфика географического положения отражается на процессе создания кинопроизведений.