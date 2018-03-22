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22.03.2018 10:55
Рубрика: В мире

В Верховной Раде заявили об утрате Украиной суверенитета

Текст: Марина Алешина

Украина отказалась от своего суверенитета в пользу спонсоров из-за океана. Такое мнение высказал депутат Верховной рады, экс-член Партии регионов Евгений Мураев. Он дал интервью NewsOne.

По мнению Мураева, этот факт уже невозможно замалчивать, а правящий в Киеве режим невозможно воспринимать всерьез. Депутат напомнил об уровне коррупции на Украине и о "реальных событиях" на Донбассе.

Ранее украинский парламентарий Вадим Рабинович также выражал сожаление, что Украина испортила отношения со соседями и "осталась без друзей". Напомним, что украинское правительство постановило заморозить программу экономического сотрудничества с РФ до 2020 года "в национальных интересах".

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