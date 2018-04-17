Под Ярославлем из-за пожара в ТЦ эвакуировали 800 человек

В Ярославской области из-за пожара в торговом центре "Вернисаж" эвакуировали персонал и посетителей.
По данным регионального ГУ МЧС, информация о возгорании в ТЦ, расположенном в поселке Нагорный под Ярославлем, поступила в 16:40.
- Приехавший пожарный расчет обнаружил задымление, поступающее из вентиляционного канала, - рассказал официальный представитель ГУ МЧС по региону Михаил Зверев. - 800 человек были оперативно эвакуированы.
Очаг возгорания был найден в техническом помещении одного из магазинов - там воспламенилась проводка, уточнили в МЧС.
В 16:54 была объявлена полная ликвидация пожара. Вернуться в ТЦ эвакуированным пока не разрешили.