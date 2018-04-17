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17.04.2018 23:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

А факт-то упрямый

Следственный комитет рассмотрел многочисленные версии пожара в "Зимней вишне"
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Столичный выпуск №7545 (82)
Во вторник Следственный комитет РФ устами своего официального представителя Светланы Петренко высказал позицию по многочисленным версиям причин страшной трагедии в Кемерово.

Судя по всему, следственное ведомство сделало такое не совсем обычное заявление потому, что в последнее время в СМИ появилось немало весьма спорных публикаций с анализом того, что послужило причиной пожара.

После того как Александр Бастрыкин в Кемерово поговорил с родственниками жертв и провел совещания, больше СКР никакой дополнительной информации не предоставляло. Молчание следователей заполнили другие комментаторы. Поэтому Светлана Петренко сообщила корреспонденту "РГ", что "Следственный комитет России регулярно информирует общество о работе следствия по уголовному делу о гибели людей при пожаре в Кемерово и намерен продолжать занимать открытую позицию по этому вопросу".

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Вся достоверная информация о следственных и процессуальных действиях, результатах экспертиз может исходить только от следствия. Недопустимы заявления других должностных лиц, касающиеся отдельных аспектов трагедии, а также оценки действий тех, к кому у следствия имеются вопросы".

Так, одной из последних версий страшного пожара, распространенных в прессе, названо короткое замыкание электропроводки торгового центра "Зимней вишни". А возникло это замыкание в светильнике, который был в детской игровой комнате. В таком случае виновником трагедии, унесшей столько жизней, оказалась весеннее потепление и, как результат, - протекающая от таяния снега крыша торгового центра. Но уже установлено, что пожар начался в детском "сухом" бассейне с поролоновыми кубиками и быстро распространился по зданию из-за работающей вентиляции. Противопожарная система при этом не сработала, поскольку водопровод, подведенный к системе с улицы, промерз во время морозов, в связи с чем был перекрыт.

Представитель ведомства подчеркнула, что "для нас не новость, что фигуранты уголовных дел и их адвокаты постоянно придумывают новые, удобные им версии произошедшего. Следственный комитет установит объективную картину произошедшего на основании анализа совокупности доказательств, полученных в рамках расследования уголовного дела".

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