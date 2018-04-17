В КБР после пожара в Нальчике проверят все рынки республики

Власти Кабардино-Балкарии вместе с прокуратурой проверят все рынки региона на соответствие требованиям пожарной безопасности. Такое поручение глава республики Юрий Коков дал во вторник, после того как 16 апреля в центре Нальчика сгорели два павильона центрального рынка.

На совещании в правительстве КБР руководитель региона потребовал, чтобы все проверки проходили максимально прозрачно, а об их итогах смогли узнать все жители республики.

Напомним, крупный пожар на центральном рынке Нальчика начался в понедельник около шести часов утра в кондитерском павильоне. Пламя быстро распространилось, и к девяти утра площадь пожара достигла 3200 квадратных метров, вскоре его удалось локализовать. В результате пожара было уничтожено имущество 135 субарендаторов.

МЧС рассматривает две основные версии - замыкание электропроводки и поджог.