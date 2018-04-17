Горевший архангельский ТЦ не проверили на безопасность

Торговый центр "Фокус" в Архангельске, загоревшийся сегодня утром, не вошел в план совместной проверки МЧС и прокуратуры по эксплуатации и пожарной безопасности, которые проводились после трагедии в Кемерово.

Как рассказала "РГ" руководитель пресс-службы региональной прокуратуры Юлия Бубновская, в первую очередь проверялись торговые центры, где проводились развлекательные мероприятия и были организованы детские площадки.

- В ТЦ "Фокус", на сколько я знаю, располагалось только два магазина - мебели и света. Поэтому проверка до него дошла бы, но не в первостепенном порядке, - отметила она.

Пожар в здании вспыхнул около половины седьмого утра, когда покупателей в торговом центре не было. Из соседнего хостела эвакуировали шестерых постояльцев. Площадь возгорания составила порядка трехсот метров. В настоящее время огонь локализован. О пострадавших не сообщается.