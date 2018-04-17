В Архангельске назвали возможную причину пожара в ТЦ "Фокус"

Пожар, произошедший в торговом центре "Фокус" в Архангельске, потушен. Предварительная причина ЧП - неисправность электропроводки или электрооборудования.

Сейчас идет ликвидация последствий возгорания. Огнем уничтожено около 800 квадратных метров. Как сообщили "РГ" в ГУ МЧС РФ по региону, на месте работают дознаватели, которые должны установить с чего началось возгорание. Также идет опрос свидетелей происшествия, показания дают и 16 арендаторов торгового центра.

Известно, что о пожаре в здании сообщил свидетель около 06.30 утра - он увидел, как над куполом ТЦ поднимается дым. Сообщений о возгорании на пульт пожарной охраны не поступало, так как сигнализация не сработала. Была ли она исправна, предстоит выяснить в ходе следствия.

- Звонок в пожарную охрану поступил довольно поздно, уже по открытому огню. К прибытию пожарных горел купол на мансардном этаже. Перекрытия там частично железобетонные, частично деревянные. Дерево и утеплитель прогорели, огонь перекинулся на пластиковые витражи, которыми был отделан купол. Возникла угроза распространения пламени на остальные помещения, в том числе на "аппендикс", пристроенный к основному зданию, где располагался хостел, - рассказал начальник службы пожаротушения ЦУКС Главного управления МЧС России по Архангельской области Дмитрий Охрименко.

По словам администратора хостела Екатерины Котельниковой, когда вспыхнуло пламя, все постояльцы спали.

- Запаха дыма и каких-то других признаков пожара мы не почувствовали. Мне позвонила работница одного из магазинов и сказала, что крыша здания горит и нужно эвакуировать людей. Я разбудила гостей, все собрали вещи и вышли, - добавила она.

По словам специалистов пожарной службы, очаг возгорания находился в офисном помещении в мансардном этаже трехэтажного здания, где располагалась мастерская мебели.

Отметим, что среди торговых центров Архангельской области, которые подверглись проверкам после пожара в кемеровском ТРК "Зимняя Вишня", "Фокус" не числится. Последняя проверка пожарной безопасности была проведена еще в 2014 году.