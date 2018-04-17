В Петербурге под "Мостом глупости" застряла 146-ая машина

В Петербурге на перекрестке Софийской улицы и Ленсоветовской дороги произошло очередное курьезное ДТП - небольшой грузовичок не смог проехать под мостом. Это уже 146-ая машина, водитель которой проигнорировал объявление на мосту "Газель не проедет".

Фотографию покореженной машины выложили пользователи интернета в микроблоге, посвященном мосту, названному в народе "Мостом глупости". Примерно раз в неделю-полторы здесь кто-то застревает.

Так, 5 апреля не смог проехать под мостом грузовичок. Тогда машину удалось вытолкать обратно, правда, крыша фургона оказалась повреждена. А 3 апреля одна "Газель" все-таки проехала под мостом, но при этом начисто лишилась кузова.

Жители Пушкинского района, которые регулярно видят на перекрестке грустных водителей, не знающих, как же вытащить своих застрявших железных коней, недавно обратились в городскую администрацию с предложением поставить перед въездом под мост арку высотой с пролет моста. Эта мера позволит водителям "Газелей" заранее убедиться в том, что их микроавтобусы под мостом не пройдут.