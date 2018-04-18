В Костроме СК начало проверку по нарушению прав ветерана-колясочника

Ветеран Афганистана Игорь Жулев несколько лет добивается установки пандуса в доме. Фото: Анна Скудаева/РГ

Следствие в Костроме начало проверку по сообщениям СМИ о ситуации ветерана-колясочника, в доме которого мэрия не устанавливает пандус, несмотря на решения суда.

Как сообщает региональное Следственное управление СКР, доследственная проверка в Костроме началась после выхода телесюжета о нарушении прав инвалида-колясочника, ветерана войны в Афганистане Игоря Жулева.

Ранее серию материалов о битве Игоря Жулева за свои пять ступенек опубликовала "Российская газета".

- Мужчина неоднократно обращался в администрацию города Костромы с просьбой установить в подъезде его дома пандус, однако он до сих пор не установлен. При этом у инвалида имеется решение суда об установке вспомогательного устройства, которое длительное время не исполняется, - сообщили в СК.

Следователи намерены дать юридическую оценку действиям сотрудников администрации города Костромы, не принимавшим мер по исполнению решения суда. Они решат, нет ли в действиях чиновников мэрии признаков халатности.

Информацию о ситуации с пандусом для ветерана из СК направили в прокуратуру и областное Управление Федеральной службы судебных приставов.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в СК.