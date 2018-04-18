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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Залог не взяли

Суд рассматривал ходатайство следствия о продлении срока ареста Серебренникова
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Столичный выпуск №7546 (83)
Басманный суд Москвы продлил до 19 июля срок домашнего ареста художественному руководителю "Гоголь-центра" и основателю некоммерческой организации "Седьмая студи" режиссеру Кириллу Серебренникову по делу о хищении бюджетных средств.

Кроме того, суд продлил меру пресечения трем другим фигурантам дела: продюсер Юрий Итин остался под домашним арестом до 24 мая, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум осталась под домашним арестом до 19 июля, продюсеру Алексею Малобродскому продлен срок ареста до 19 июня.

Фото: Hype Film
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Адвокаты просили суд выпустить из-под ареста Серебренникова под подписку о невыезде и предлагали залог в 68 миллионов рублей. Но залог суд отказался принять.

Дело настолько громкое, что вызвало общественный резонанс. О снятии домашнего ареста с главного фигуранта просили известные актеры, режиссеры и общественные деятели, аргументируя свою просьбу тем, что Серебренников ведет большую творческую деятельность как на театральных подмостках, так и в кино. Но прокурор  и следствие настаивали на  том, что обвиняемый должен оставаться под контролем правоохранительных органов и ФСИН хоть и дома, но в специальном браслете слежения. 

Выступая в суде, прокурор напомнил, что обвиняемому худруку, несмотря на домашний арест, предоставлены довольно щадящие условия. Следователь сообщил в суде, что в настоящее время следственные действия по делу завершены - обвиняемые и адвокаты знакомятся с материалами расследования, объем которых составляет 258 томов. На все имущество и банковские счета худрука решением суда наложен обеспечительный арест.

По делу о хищении 133 миллионов рублей, кроме Серебренникова, проходят еще пять фигурантов

Часть своего выступления режиссер посвятил источникам получения денег на покупку квартиры в Берлине. По его словам, деньги на квартиру в Берлине, это около 300 тысяч евро, он копил в течение 5 лет, и для этого открыл счет в банке, и туда откладывал средства, включая призовые с  различных фестивалей. Свою вину он категорически отрицает

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