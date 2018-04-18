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18.04.2018 11:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Костроме закрыли два опасных развлекательных центра

Текст: Анна Скудаева

В Костроме по требованию прокуратуры закрыли два развлекательных центра с аттракционами для детей и кафе в парке отдыха из-за выявленных противопожарных нарушений, сообщает пресс-служба Свердловского райсуда города.

Фото: Роман Кияшко/РГ
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Прокуратура Костромы через суд добилась закрытия двух развлекательных центров и кафе, где не соблюдались нормы безопасности. Прокурорская проверка прошла в городе по поручению Генпрокуратуры. Указание о внеплановых рейдах по торговым и развлекательным центрам поступило после пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", унесшем жизни более 60 человек.

В Костроме во время рейдов многочисленные нарушения вскрылись в торгово-развлекательном центре "Авокадо", а также в парке на Никитской, где расположены детский развлекательный центр "В гостях у сказки" и кафе "Терем".

- В нарушение требований законодательства о пожарной безопасности и о противодействии терроризму в здании кафе в детском развлекательном центре "В гостях у сказки" нарушаются требования пожарной безопасности, а именно: не предусмотрено автоматическое отключение систем вентиляции при пожаре в здании, оборудованном системой автоматической пожарной сигнализации, над эвакуационным выходом отсутствуют элементы системы оповещения, а именно световое табло "Выход", - сообщили в прокуратуре.

Проверяющие выяснили, что здание торгово-развлекательного центра не оборудовано системой внутреннего противопожарного водопровода, для отделки потолка в зальном помещении и стен кинозала применены отделочные материалы с неизвестными показателями по пожарной опасности, двери эвакуационных выходов открываются не по направлению эвакуации людей. В суде уточнили, что эти и другие нарушения "не обеспечивают заявленные цели приоритета мер предупреждения терроризма и создают в случае возникновения пожара, реальную угрозу жизни и здоровью работников и посетителей кафе". Прокурор потребовал от владельцев зданий устранить выявленные нарушения.

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Пока этого не произошло, суд по ходатайству надзорного ведомства приостановил эксплуатацию здания ТРЦ "Авокадо", детского развлекательного центра "В гостях у сказки" и кафе "Терем" на Никитской до вступления в законную силу решения суда.

Судебные слушания о нарушениях в костромских ТРЦ назначены на 3 и 17 мая.

Ранее из-за выявленных противопожарных нарушений в Костромской области закрыли недавно реконструированный кинотеатр "Экран" в городе Чухломе.

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