Стали известны подробности нападения на учеников башкирской школы

Нападение на учителя и школьников в Стерлитамаке совершил девятиклассник во время урока информатики. Он порезал руку однокласснице, а потом бросился на учителя. Занятия шли в коррекционном классе в местной школе.

Как рассказали в следственном комитете РБ, после нападения школьник еще и поджег кабинет. После того, как сработала пожарная сигнализация, одна из учениц выпрыгнула из окна на втором этаже. Нападавший ранил и себя. Сейчас он, учитель и еще двое школьников госпитализированы в больницу с различными травмами.

На место ЧП выехал глава Башкирии Рустэм Хамитов и руководитель следственного комитета РБ. Обстоятельства инцидента сейчас расследуются экспертами-криминалистами.