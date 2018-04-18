В Башкирии напавший на школу подросток использовал канцелярский нож

Напавший на учительницу и одноклассников в стерлитамакской школе подросток, использовал канцелярский нож. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на советника директора Росгвардии Александра Хинштейна.

По предварительной информации, нападение осуществлялось не холодным оружием, а канцелярским ножом. Обстоятельства поджога выясняются.

- Школу охраняло частное охранное предприятие. Проверка в образовательном учреждении проходила в феврале, никаких нарушений в исправности работы технических средств и порядка работы ЧОП выявлено не было. Школа оборудована тревожной кнопкой, сигнализация сработала утром в 8.54 часа, - рассказала сотрудник пресс-службы Росгвардии по РБ Наталья Трутнева.

Действия ЧОП будут подвергнуты проверке. По предварительной оценке, тревожный сигнал подан своевременно. Сразу же прибыли два экипажа вневедомственной охраны, находившиеся в 200 метрах от школы. Дежурным Росгвардии также были оповещены экстренные службы. Сотрудники ведомства помогали при эвакуации учащихся, оцеплении территории.

Напомним, сегодня утром ЧП произошло в школе №1 Стерлитамака, где 17-летний девятиклассник во время урока информатики порезал ножом руку однокласснице, а затем нанес раны учительнице. После этого подросток разлил горючее вещество и поджег класс. Также нападавший нанес раны самому себе. Когда сработала пожарная сигнализация, одна из школьниц выпрыгнула с окна второго этажа. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести - все четверо сейчас находятся в больнице.

По данному факту возбуждено два уголовных дела. Создана следственно-оперативная группа из числа следователей следкома и сотрудников МВД по РБ. В настоящее время изымается документация по профилактической работе и должностные инструкции ответственных лиц.

На место выехал глава РБ Рустэм Хамитов.