В Башкирии по факту нападения в школе возбудили два дела

Следственный комитет России сообщил, что в отношении 17-летнего школьника в Стерлитамаке возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Также возбуждено уголовное дело по факту халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений.

- Установлено, что ранее имелись обращения в органы профилактики по поводу агрессивного поведения 17-летнего подростка, - уточнили в ведомстве. - В рамках уголовных дел проводятся необходимые следственные действия.

Напомним, ЧП произошло в коррекционном классе во время урока информатики. Один из учеников ранил одноклассницу и учителя, а также нанес травмы себе. Затем нападавший устроил пожар в классе. Одна из девочек, испугавшись распространяющегося огня, выпрыгнула из окна кабинета. Все четверо пострадавших госпитализированы. На месте ЧП работает оперативно-следственная группа.