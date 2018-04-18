В квартире устроившего поножовщину школьника из Башкирии прошел обыск

В квартире, где проживает устроивший поножовщину в школе подросток, следователи провели обыск и допросили его родителей. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета РБ.

- Также обыск состоялся на предприятии, занимавшемся охраной порядка в школе №1 Стерлитамака. Изъята вся необходимая документация. Расследование уголовных дел по факту нападения подростка на одноклассниц и учителя продолжается, - сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета РБ Светлана Абрамова.

Кроме того, в рамках расследования дела о халатности следователи изъяли документацию из органов профилактики правонарушений несовершеннолетних. В ходе следственных мероприятий были также опрошены должностные лица.

Напомним, ЧП произошло сегодня утром. Во время урока информатики девятиклассник школы №1 в Стерлитамаке набросился с ножом на двух одноклассниц и учительницу. После этого подросток облил пол горючим веществом и поджег, а затем нанес ранение ножом самому себе.

Сейчас четверо пострадавших, включая самого виновника ЧП, находятся в больнице. Их состояние стабильное.

По факту происшествия возбуждено два уголовных дела.