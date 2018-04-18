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18.04.2018 17:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии задержан напавший на одноклассников 17-летний школьник

Текст: Оксана Грибанова

В Башкирии задержан напавший на одноклассников и учителя 17-летний школьник, сейчас его допрашивают следователи, сообщает СК РФ. 

Юноша задержан в порядке ст.91 УПК РФ непосредственно в стенах больницы. Врачи продолжают оказывает ему необходимую медицинскую помощь. Допрос проводится с разрешения врачей.

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"После допроса будет решен вопрос о применении к нему меры пресечения" - говорится в сообщении СК.  

Напомним, в среду утром ученик коррекционного класса школы N1 города Стерлитамака напал с канцелярским ножом на учителя и других школьников, после чего поджег класс.

ЧП произошло во время урока информатики. В результате четверо, включая несовершеннолетнего нападавшего, который ранил сам себя, попали в больницу.

Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Возбуждено два уголовных дела.

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