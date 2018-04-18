Более 50 процентов всех погибших на дорогах детей были пассажирами. Они не только не находились в детских креслах, но даже не были пристегнуты ремнями безопасности.

Эта грустная статистика прозвучала на "круглом столе", посвященном безопасности дорожного движения, который прошел в Сыктывкаре в рамках социальной кампании "Повод для обгона". Ее проводит Госавтоинспекция совместно с Российским союзом автостраховщиков и экспертным центром "Движение без опасности". Такие "круглые столы" совместно с представителями заинтересованных ведомств и общественных организаций проводятся в рамках этой компании в разных регионах уже третий месяц подряд. Основная тема на них - это ситуация с обгонами. Ведь именно этот маневр, как правило, заканчивается наиболее тяжкими последствиями.

По словам директора экспертного центра "Движение без опасности" Вадима Мельникова, в тех регионах, где прошла кампания "Повод для обгона", аварийность на встречной полосе снизилась на 20 процентов. Но в Коми кампания только стартовала. В целом регион достаточно благополучный с точки зрения аварийности. Но в этом году здесь произошел всплеск смертельных аварий. Если в прошлом году на встречной полосе погибло всего 4 человека, то с начала этого года уже 20.

По словам заместителя начальника управления ГИБДД по Республике Коми Алексея Моисеева, виной стали погодные условия и нарушение водителями правил обгона. Из-за большого количества снега из-под колес фур поднималось снежное облако. Но водители шли на риск и при такой видимости пытались совершить обгон. В результате катастрофа.

Выжившие в ДТП рассказывали, что, выехав из облака, видели уже перед собой автомобиль. Социальная кампания как раз направлена на то, чтобы предупредить водителей, что необдуманный маневр при ограниченной видимости опасен.

По статистике ГАИ России, более 80 процентов аварий на встречной происходят именно там, где выезд на нее разрешен. То есть сами водители, увидев, что нет запрета, выезжают на встречку, даже не убедившись, есть там кто-нибудь или нет.

Большая часть обсуждения безопасности дорожного движения касалась воспитания детей и их поведения на дорогах. Тем более что сейчас сошел снег и на дороги выедут дети на велосипедах. Как показывает практика, если правила перехода проезжей части дети в основном знают, то о том, что существуют правила для велосипедистов - нет. И этот пробел надо восполнять.

Примечательно, что многие проблемы с безопасностью дорожного движения выясняются именно на таких "круглых столах", что называется, на земле. Из высоких столичных кабинетов они зачастую не видны. На основе проведенных в регионах обсуждений будут подготовлены предложения, которые направят первому вице-премьеру, главе Правительственной комиссии по безопасности дорожного движения Игорю Шувалову.