Уровень вешних вод в нескольких воронежских районах поднялся до максимальных значений и понемногу пошел на убыль. И если на юге области уже убирают принесенный разливом рек мусор и оценивают причиненный ущерб, в центральной части региона еще измеряют уровень воды в жилищах, а спасатели на лодках доставляют продукты, воду и лекарства в дома-острова. Корреспондент "РГ" побывал в эпицентре стихийного бедствия.

Остров Бобров

На заправке по дороге в Бобров все разговоры о потопе. "Будет еще хуже - в Тамбове спускают водохранилище, через два дня оно к нам придет. Все уплывем", - сообщила кассирша, нервно проводя карточкой по терминалу. На минувших выходных в Воронеж прилетел глава МЧС Владимир Пучков - он осмотрел с вертолета затопленные селения и пообещал помочь пострадавшим.

Пик половодья переместился с юга Воронежской области в ее центр, самое серьезное положение в деревне Толучеевке под Бобровом. Там дома стоят по пояс в воде, во дворах плавают крылечки и собачьи будки, а жители щеголяют в рыбацких комбинезонах, закрывающих тело по грудь.

- На каждой затопленной улице есть лодка и дежурный. Если кому-то надо выбраться из дома или попасть в дом - перевозим. Переправа работает с 7.00 до 19.00, - сообщил мэр Боброва Владимир Брызгалин. На улице Дорожной паромщиком трудится местный старожил Дмитрий Высоких.

- Я здесь с 60-х годов, такого потопа никогда не было. У меня в доме вода сантиметров на семь над полом поднялась, в калошах хлюпаем. У жены калоши высокие, ей хорошо. А я порой зачерпываю, - беззаботно улыбается паромщик. В непромокаемом комбинезоне он бредет по пояс в ледяной воде, ведя под уздцы лодку с пассажирами. Идет уверенно, но осторожно, по одному ему известному фарватеру.

- Шаг вправо, шаг влево - можно и с головой окунуться, - предупредил лодочник. На обочинах проложенной по дамбе дороги выстроились автомобили местных жителей - их сюда перегнали заблаговременно. Но дальновидными оказались не все - сосед Дмитрия накануне паводка решил отремонтировать во дворе свою "девятку". Теперь затопленную по окна машину придется не только чинить, но и сушить.

Ни один из пострадавших домов не застрахован от стихийных бедствий, хотя подтопляет их регулярно

Вода в Толучеевку пришла 11 апреля и за сутки поднялась на 60 сантиметров. Обитатели домов в речной пойме знали, чего ожидать, и подготовились: убрали ковры, поставили мебель и тяжелую технику на чурбачки, вещи полегче перенесли на чердак. Туда же отправилась и живность. У Высоких куры на чердаке отлично несутся - не в первый раз. Белая собачка Жулька пожелала остаться с хозяевами. И пусть перемещение по дому сопряжено с холодной ванной, ее это не останавливает: при появлении посторонних собака стрелой несется по залитым водой комнатам, взлетает на нужный подоконник и лает тревогу. Когда мы проплывали мимо, высунувшаяся из окна Жулька попыталась цапнуть фотографа за палец.

- По людям соскучилась, - виновато улыбнулся хозяин.

Второй волны не будет

В соседнем дворе, превратившемся в тихую заводь, плавает пустая будка, за цепочку привязанная к крыльцу. Ее обитательница эвакуирована на дамбу, где сторожит хозяйский автомобиль и полаивает на проезжающие машины. Опустело и большинство домов - на время половодья их хозяева перебрались к родственникам. В одном из домов оставалась 84-летняя, прикованная к постели старушка, вывозить ее на пожарной машине пришлось спасателям. А легкомысленная дочь пенсионерки теперь отвечает на вопросы полицейских - на юридическом языке ее поступок называется "оставление в опасности".

Пока правоохранители обходили затопленные улицы, проверяя, не осталось ли кого в домах, спасатели привезенным из Воронежа катером на воздушной подушке разбили затор изо льда и мусора ниже по течению Битюга. Река вздохнула и потекла дальше, уровень воды в Толучеевке медленно, но снижается. Пока паводок не закончился, рыбаки ставят сети на огородах, куда заплывают жирные караси, молодые щучки и язи.

- Второй волны не будет, - успокоил майор МЧС Сергей Хрипченко. - Тамбовские и липецкие водохранилища уже спустили.

Муниципальные службы Боброва приняли более 20 заявлений о поврежденном имуществе, и это только начало, говорят чиновники, - основной вал хлынет, когда вода уйдет и люди вернутся в свои дома. О компенсациях говорят туманно. "Решения по этому поводу будут принимать в правительстве региона. Мы готовы помочь натурально: стройматериалами, например. А денег на такие расходы в районном бюджете нет", - отрезал замглавы районной администрации Александр Дубачев. К слову, ни один из пострадавших домов не застрахован от стихийных бедствий, хотя подтопляет их регулярно.

Молчание козлят

По Новой Усмани в эти дни ездит необычная "Нива": на крыше у нее лежит резиновая лодка, в багажнике - оранжевые спасательные круги, пакеты с продуктовыми наборами и бутыли с питьевой водой. Это потопомобиль - машина, на которой власти доставляют необходимое жителям попавших в зону подтопления домов. В отличие от Боброва паводок здесь в жилища не зашел, поэтому все сидят в своих домах-островах, а в 112 звонят, как в службу доставки: у нас вода закончилась, бабушке лекарства нужны и так далее. Муниципальные службы работают круглосуточно: привозят необходимое и денег не берут, поскольку райцентр живет в режиме чрезвычайной ситуации.

Правда, коммунизм этот скоро закончится: вода спала уже на полметра и продолжает убывать. Кое-где во дворах и переулках остаются затоны и целые озера - почва под Новой Усманью болотистая, впитывает неохотно. В таких случаях к "Ниве" цепляют прицеп с мотопомпой и едут откачивать. Бывает, жители той улицы, куда откачивают, начинают протестовать - мол, там осушаете, а нас топите. Тогда мотопомпу отключают, а взамен присылают ассенизаторские машины - те вывозят воду за окраину села. В режиме ЧС муниципальные службы на редкость покладисты.

- Чего только ни приходится делать, - усмехнулся замглавы сельского поселения Сергей Киреев. - Ночью 8 апреля, когда вода поднялась, козлят у одной бабушки спасали. Ее двор уже затопило, мы подогнали к сараю погрузчик, в его ковш положили козлят и доставили их в дом. Часто скорая помощь не может к дому подъехать - зовут нас с лодкой. Прошлой ночью пропороли ей борт штырем каким-то - в темноте не видно, - вернулись с вызова и клеили до утра. Лодка - она ж в любой момент может понадобиться.

Эвакуированных здесь немного, зато есть постоянные клиенты. Людмила и Геннадий Злобины умудрились поселиться едва ли не в самом сыром месте Воронежской области. И с 2012 года, когда рядом с их домом устроили дамбу, их заливает по несколько раз в год. В начале апреля спасатели сами заранее предложили Злобиным, пока вода не спадет, перебраться в гостиницу.

- Живем как на курорте. Спим, едим, гулять выходим, - улыбается Людмила Степановна. - Вывезли нас быстро, мне глава поселения свою машину дала. Да и раньше, как дождь пройдет, - приезжают с помпой и откачивают. Спасатели - молодцы!

За Новой Усманью чистое апрельское небо заволокла белесая пелена - кто-то уже зажег прошлогоднюю траву, хотя делать это категорически запрещено. Так что расслабляться МЧС некогда - где отступила стихия, за дело взялся человек.

Компетентно

Владимир Пучков, глава МЧС России:

- Межведомственные комиссии на местах приступили к оценке ущерба от паводка. Я попрошу усилить федеральную группировку сил и средств, чтобы по мере ухода воды мы могли оказать адресную помощь каждому пострадавшему подворью. Будут созданы комплексные бригады для расчистки приусадебных территорий. Под особый контроль попадет состояние питьевой воды и колодцев.

Кстати



В четырех районах Воронежской области объявлен режим ЧС из-за паводка. Подтоплено 143 дома в 16 населенных пунктах общим населением 332 человека, в том числе 63 ребенка. Из зон подтопления эвакуировано 59 человек, в их числе 15 детей. Вода пришла на 688 приусадебных участков, затоплено 15 мостов и одна автомобильная дорога.