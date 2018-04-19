Уголовное дело по факту падения частного воздушного судна в районе аэродрома Шаршки в Липецкой области расследуют специалисты СК России.

Легкомоторный Zlin 142 рухнул днем в субботу, 14 апреля, во время учебно-тренировочного полета. Он выполнялся согласно своевременно поданной заявке с уведомлением органов управления воздушным движением. На борту находилось два летчика-инструктора - 46-летний Александр Нитовский из Воронежской области и 44-летний Евгений Егоров из Москвы. Они выполняли упражнения на небольшой высоте. Оба погибли.

На место выехали сотрудники липецкой транспортной прокуратуры, вскоре было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Обстоятельства происшествия выясняет также комиссия Межгосударственного авиационного комитета. Рассматривается несколько версий крушения, в том числе ошибка пилотирования и техническая неисправность.

Погибших вспоминают как очень грамотных специалистов.

- Планерное сообщество не привыкло терять людей, тем более таких опытных. Но что-то пошло не так… - отметили в Федерации планерного спорта России. - Евгения Егорова и Александра Нитовского хорошо знали все летающие в России. А Александра еще и на Украине.

Нитовский - летчик-инструктор государственной авиации ДОСААФ России - был чемпионом Украины по планерному спорту. Он работал заместителем директора по летной подготовке и командиром планерного звена в авиационно-техническом спортклубе "Сапсан". Клуб зарегистрирован в Верхнехавском районе Воронежской области, а базируется на аэродроме Шаршки недалеко от липецкого райцентра Усмань.

Друзья летчиков собирают через соцсети средства на поддержку их семей. В связи с катастрофой в Усмани официально отменили Кубок России по планерному спорту в клубном классе, который должен был проходить на аэродроме села Шаршки с 27 апреля по 11 мая. Информация о проведении этапа Гран-при будет объявлена примерно через неделю.

Рассматривается несколько версий, в том числе ошибка пилотирования и техническая неисправность

Тем временем в Воронежской области разбираются в обстоятельствах крушения другого самолета - учебно-боевого Як-130. За штурвалом находились пилоты Борисоглебской авиабазы, где занимаются курсанты Краснодарского высшего училища летчиков. Машина упала в Грибановском районе утром 12 апреля, через полчаса после начала тренировочного полета. По предварительным данным, у самолета отказала система управления, и руководитель полетов дал экипажу приказ катапультироваться. Оба пилота, курсант и офицер-инструктор, удачно приземлились среди деревьев, получив незначительные травмы. Воздушное судно уткнулось носом в затопленный луг. Из-за разлива речки Вороны подобраться к машине было затруднительно.

Военные пока не огласили официального заключения о причинах ЧП. Но подобные аварии с Як-130 - не редкость. Этот самолет был первым, построенным в России с нуля после распада СССР. Он эксплуатируется с 2010 года и еще не изжил свои "детские болезни". Так, в сентябре 2017 года из-за отказа системы управления Як-130 Борисоглебской учебной авиабазы упал в Новоаннинском районе Волгоградской области. В 2014-м подобный сбой привел к гибели пилота этой базы подполковника Сергея Серегина (второй пилот получил травмы, но выжил). В июне прошлого года аварийную посадку на "брюхо" из-за заклинившей стойки шасси совершил Як-130 под Борисоглебском и Армавиром.

Справка "РГ"

Zlin 142 - чехословацкий легкий многоцелевой самолет, разработанный в 1978 году авиастроительной компанией Moravan Otrokovice. Он предназначен для начального обучения пилотов и акробатических выступлений. Его максимальная дальность следования составляет 940 километров. Серийное производство Zlin 142 было начато в 1981 году и продолжалось до 1989 года. За это время выпустили 269 самолетов.