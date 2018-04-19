В Башкирии сообщили о состоянии пострадавших при нападении на школу

Все четверо пострадавших во время ЧП в стерлитамакской школе остаются в реанимации. Об этом рассказали в минздраве РБ.

- Пока они в реанимации, но уже скоро их переведут в обычные палаты. Их состояние средней тяжести, динамика положительная. Термических ожогов нет, как и отравления продуктами горения. У всех резаные раны, у девочки, которая выпрыгнула из окна - перелом лодыжки. С пострадавшими, помимо врачей, работают психологи, - прокомментировали в минздраве РБ.

Напомним, вчера девятиклассник школы №1 в Стерлитамаке во время урока информатики ранил ножом двух одноклассниц и учителя. А после этого устроил поджог и ранил себя. Одна из получивших ножевые ранения девочек от испуга бросилась в окно второго этажа.

Сегодня в школе занятия возобновились в обычном режиме.